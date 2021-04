Fallece Shunsuke Kikuchi, famoso compositor de la música de Dragon Ball y Dragon Ball Z

Japón.- El pasado 24 de abril falleció Shunsuke Kikucho, el famoso compositor japonés de bandas sonoras de anime y cine, a la edad de 89 años en Japón tras una lucha interminable con la neumonía durante varios meses, aunque no se ha confirmado que haya sido por la Covid-19.

De acuerdo con reportes de medios japoneses, su fallecimiento no fue revelado hasta ahora por decisión de la familia, pues querían llevar el luto íntimamente y sin la presión de los medios de comunicación.

Para quienes no lo recuerden, a Kikuchi se le recuerda por haber sido uno de los mejores y más reconocidos compositores del ámbito de la música de bandas sonoras de anime que tuvo su auge durante los años 70 y 80, logrando grandes éxitos para diferentes series que continúan siendo de gran interés entre el público.

Series animadas como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Doraemon, Dr. Slump, Gran Mazinger, Kiteretsu Daihyakka y Kamen Rider fueron los trabajos musicales de Shunsuke, proyectos con los que hizo historia y quedará viviendo a lo largo de los años.

En el año 2015, Shunsuke Kikuchi fue galardonado por los Japan Record Awards debido a su extensa y exitosa trayectoria artística, mientras que dos años más tarde, en 2017, terminó por retirarse del medio del entretenimiento debido a problemas que enfrentó, dejando un gran legado.

Shunuke Kikuchi nació en el año 1931 en Hirosaki, Japón, su carrera inició con apenas 30 años de edad y su primer proyecto llegó en 1961 con la película Hachininme no Teki, siguiendo por una relación laboral con los famosos estudios de animación Toei Animation y Shochik.

Además de los proyectos ya mencionados, Kikuchi se encargó de ambientar famosas películas japonesas de Gamera como: "Gamera vs. Guiron" (1969), "Gamera vs. Jiger" (1970), "Gamera vs. Zigra" (1971), "Uchu Kaiju Gamera" (1980) y las películas de Dragon Ball.

Con alta fama internacional, su canción 'Urami Bushi', compuesta para la película "Female Convict Scorpion", se utilizó en la banda sonora de la famosa película de Quentin Tarantino "Kill Bill: La Venganza, Volumen 1". Las composiciones de Shunsuke Kikuchi se caracterizan por tener los 16 ritmos del blues y una base pentatónica; sus trabajos más reconocidos se han relacionado con las producciones de Toei.