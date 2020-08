Fallece a los 34 años Chi Chi DeVayne, concursante de "RuPaul's Drag Race"

Estados Unidos.- Este 20 de agosto el mundo del drag se encuentra de luto, luego del triste fallecimiento de la Drag Queen Chi Chi DeVayne, a los 34 años de edad, una de las concursantes del programa de talentos estadounidense "RuPaul's Drag Race".

Zavion Davenport, nombre real de Chi Chi, fue concursante del programa de RuPaul Charles en dos ocasiones, la primera vez durante su octava temporada, donde se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos y su segunda oportunidad llegó en la tercera temporada de All Stars, una extensión exclusiva para concursantes de otras temporadas que no lograron llevarse la corona.

Según reportes de medios estadounidenses, DeVayne no habría durado ni una semana internada en el hospital. En 2018 habría recibido el diagnostico de esclerodermia, una enfermedad que ataca de manera agresiva a órganos internos del cuerpo humano y su hospitalización fue por una supuesta insuficiencia renal.

Sus compañeras de trabajo han mostrado sus condolencias para su familia luego de haberse enterado de su triste fallecimiento, compartiendo imágenes y videos de la artista en sus redes sociales. En Twitter logró volverse tendencia, pues ha sido una de las participantes más influyentes de la competencia de Drag Queens.

A través de sus redes sociales, la familia de la artista compartió un comunicado dedicado a sus fanáticos, seguidores y colegas de trabajo, en donde informaban el deceso de Davenport.

Estoy con el corazón roto de saber del fallecimiento de Chi Chi Devayne”, dijo RuPaul en un comunicado a EW. "Estoy muy agradecido de que pudimos experimentar su amable y hermosa alma. Ella será extrañada, pero nunca olvidada. Que su espíritu generoso y amoroso brille en todos nosotros", agregó.

Su paso por "RuPaul's Drag Race"

Chi Chi DeVayne participó en la octava temporada del programa "RuPaul's Drag Race", conducido y creado por el mismo RuPaul Charles, en su estancia en la competencia uno de los momentos que más marcó su carrera artística como Drag Queen es un duelo de lipsync cuando estuvo en el bottom two, junto a Thorgy Thor, ofreciendo una impecable interpretación de 'And I'm Telling You I'm Not Going', de Jennifer Hollyday.

Su popularidad fue tan grande entre el público y seguidores de esta competencia que fue invitada a participar de nueva cuenta en el programa, esta vez en la tercera edición de "All Stars", en donde ofreció icónicos looks y momentos históricos para el programa.

Chi Chi DeVayne es la segunda concursante de la competencia "RuPaul's Drag Race" que ha fallecido desde el debut del programa en 2008, la primera fue Sahara Davenport, concursante de la segunda temporada que falleció en 2012 debido a un problema relacionado con el corazón.