Fallece a los 50 años el DJ Paul Johnson, tras contagiarse de Covid-19

México. El DJ Paul Johnson, icono de la música house de Chicago, dejó de vivir a causa de complicaciónes tras contagiarse de coronavirus Covid-19, se informa en distintos portales de noticias.

Johnson tenía 50 años de edad y es por medio de un comunicado que la familia del músico comparte en la página oficial de Facebook del artista donde dan a conocer la triste noticia.

Nuestro amado falleció a las 9 am, la leyenda de la música house que todos conocemos como PJ, alias PAUL JOHNSON, falleció el 4 de agosto de 2021. Descansa en el cielo Paul”, refiere la familia del DJ en sus redes sociales.

En varios portales de noticias informaron que el músico fue hospitalizado en días pasados debido a que se contagió de Covid-19, y estuvo en cuidados intensivos, pero empeoró y finalmente perdió la vida.

Desafortunadamente el DJ Paul Jonhson se contagió de Covid-19 y murió. Foto de Instagram

Paul Johnson fue reconocido mundialmente por su estilo apasionado por la música house, siendo Get Get Down, tema lanzado en 1999, el que le dio fama internacional.

Recordemos que Johnson se vio involucrado en un hecho violento en 1987 y quedó paralizado de la cintura para abajo, esto tras recibir un disparo, luego, en 2003 sufrió la amputación de su pierna izquierda tras ser hospitalizado en Chicago con fuertes dolores en las extremidades.

Leer más: Vanessa Guzmán estalla en contra de las mujeres que la llaman "macho", por el cuerpo que tiene ahora

Pero en 2010 Paul Johnson sufrió un fuerte accidente y debido a eso le tuvieron que amputar su pierna derecha, sin embargo pudo sobreponerse emocionalmente y siguió adelante con su carrera musical hasta la actualidad.