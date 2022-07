Fallece el actor y modelo Antonio Ibáñez a los 34 años, víctima de linfoma

Madrid.- El actor y modelo granadino Antonio Ibáñez, conocido por sus colaboraciones en series como "La que se avecina" (2016), "El ministerio del tiempo" (2016), "Aída" (2012) o "Arrayán" (2010), ha fallecido este martes a los 34 años tras no superar el linfoma que le fue diagnosticado en 2021.

El fallecimiento del intérprete, que también era pintor, se ha dado a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde se han publicado unas palabras escritas por él: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P".

Nacido en Granada en 1987, el actor y modelo estaba licenciado en Bellas Artes. Comenzó sus estudios de interpretación en 2005 y fue miembro de la compañía de danza Dánzate.

En 2011 se trasladó a Madrid, donde colaboró en series como "Aída", "El ministerio del tiempo" y "La que se avecina". Fue también el actor principal de la película "Chicas paranoicas" (2015), dirigida por Helena Montesinos.

