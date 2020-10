Fallece el guitarrista Eddie Van Halen de cáncer de garganta

Estados Unidos.- Después de una larga y difícil lucha contra el cáncer de garganta, fallece a los 65 años el legendario guitarrista Eddie Van Halen, cofundador de la banda de hard rock Van Halen, según información del sitio web estadounidense TMZ.

Fue este martes cuando el músico falleció debido a complicaciones derivadas de esta enfermedad tras más de dos décadas de haber luchado por primera vez. A principios del 2000 Eddie fue declarado con cáncer de garganta. En 2002 se declaró libre de la enfermedad, pero el año pasado se dio a conocer que llevaba cinco años luchando de nueva cuenta contra esta.

De acuerdo información del sitio, sus últimas 72 horas de vida fueron muy complicadas, ya que los médicos descubrieron que el cáncer de garganta se había extendido hacia otras partes de su cuerpo, como el cerebro y otros órganos. Fuentes cercanas a la estrella de rock dijeron que su esposa Jenie, su hijo Wolfgang y su hermano Alex estuvieron a su lado en los últimos momentos.

Su hijo, Wolfgang Van Halen, escribió una emotiva despedida para su padre desde su cuenta de Instagram: "No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá".

Su hijo, Wolfgang Van Halen, le dedica emotivas palabras. Foto: Instagram

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) indica que el cáncer de garganta comienza cuando las células en la parte inferior de la garganta "crecen sin control". En Estados Unidos aproximadamente 12 mil 370 nuevos casos de cáncer de garganta serán diagnosticados en este 2020.

Nacido como Edward Lodewijk Van Halen, en Ámsterdam, un 26 de enero de 1955 y fallecido en Santa Mónica, California, Estados Unidos, este 06 de octubre de 2020, mejor conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex.

Junto a Alex comenzó a tocar en fiestas de instituto, comidas familiares y clubes nocturnos, durante tres años, y un día, Gene Simmons, bajista de la icónica banda Kiss, les financió las grabaciones de unos demos para el sello de Warner, quienes en un principio no los aceptaron y después les dieron la oportunidad grabando toda su discografía.

Durante su carrera fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. Eddie era conocido por su técnica llamada tapping, fue uno de los pioneros del heavy metal, y su solo de guitarra Eruption fue considerado el segundo mejor de la historia según las revistas Rolling Stone y Guitar World.

A lo largo de su carrera artística podemos encontrar trabajos como Van Halen, Women and Children First y Balance, sólo por mencionar algunos. Con un total de 15 álbumes de estudio y dos en vivo fue uno de los artistas pioneros en su género, logrando convertirse en uno de los mayores virtuosos de la guitarra en la historia del rock.