Fallece la influencer Odalis Santos Mena a los 23 años mientras se sometía a un tratamiento

México.- La deportista e influencer Odalis Santos Mena falleció este miércoles 07 de julio de 2021 a los 23 años mientras se preparaba para someterse a una tratamiento MiraDry que ayuda a evitar la sudoración excesiva.

La estrella del deporte especializada en fisicoculturismo tuvo una muerte prematura que ha causado gran conmoción. El tratamiento era parte de una campaña promocional en la que la joven participaba con la clínica.

Hace algunos días, Odalis Santos Mena informó a sus seguidores que se sometería a un tratamiento a cargo de la empresa Skin Piel de Guadalajara, detallando que llevaba por nombre "Mira DY" y su objetivo era terminar con su sudoración excesiva.

La influencer se puso en manos de la clínica, detallando el proceso previo a través de sus historias de Instagram sin saber que sería su triste final. Tras su fallecimiento, sus familiares denunciaron que, al ingresar a la clínica, Odalis fue atendida por una persona que no es médico anestesiólogo.

Un hombre que le colocó anestesia y poco después entró en un paro que acabó con su vida. Aunque empleados intentaron reanimarla, no tenían el conocimiento para ayudarla, lo que la llevó hasta la muerte. La familia de la joven denuncia que la clínica no cuenta con el equipo necesario para atender una emergencia y dar primeros auxilios, así como la falta de apoyo de servicios médicos de urgencias y que no se le dio aviso a las autoridades.

Ante el tema, se lanzó en redes sociales la campaña "#JusticiaParaOdalis" que busca justicia para la joven y ayudar a sus familiares. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido con Odalis Santos Mena.