Fallece músico de Los Flamers por negligencia médica

Francisco Javier Ábrego, de 27 años de edad, trompetista de la agrupación Los Flamers falleció la madrugada de este miércoles a consecuencia, de acuerdo con sus familiares, de una negligencia médica.

Tuvo una fractura de fémur, que no fue bien atendida (de acuerdo con los familiares) por lo que se le generó un coágulo que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

En una entrevista telefónica con la radiodifusora Grupo FM Jaime León Perea, Secretario General del Sindicato de Músicos de Veracruz aseguró que Idalia Pérez, representante de la agrupación y esposa del líder de la misma Roberto Bueno Campos (subsecretario de turismo) no se hizo cargo del resto de los heridos.

“Es increíble que por una fractura mal atendida, porque lo que provocó es que se hiera la arteria, y vinieron complicaciones al pulmón, que fue el desenlace de Panchito…estaba gritando de dolor doce horas porque no había quien atendiera, no hubo quien llegara a recogerlos, se lo llevaron al Hospital en camionetas de Protección Civil, eso no puede pasar”.