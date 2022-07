Fallece papá de Aracely Arámbula a causa de un infarto fulminante; la actriz da positivo a Covid-19

"Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Gracias papito hermoso, celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo, gracias por este video tan bello, reviviendo enormes y mágicos momentos y gracias por tan bellas felicitaciones".

Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha comentado nada sobre la muerte de su papá, Don Manuel Arámbula. En las stories de su cuenta en Instagram, compartió un lindo mensaje de una fan, "como quisiera poder abrazarla en estos momentos, admiro esa fortaleza, guerrera, fuerte, desde la distancia te abrazo".

Asimismo, Pepillo Origel informó que la ex pareja sentimental del cantante Luis Miguel , dio positivo a Covid-19 , motivo por el cual, las grabaciones de "La Madrastra" fueron suspendidas. Andrés Palacios y varias personas de la producción, también se habrían contagiado de este virus.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

