Fallece por aparente sobredosis miembro de banda La Nueva Generación

La música grupera está de luto en estos momentos, ya que se dio a conocer que uno de los integrantes de la banda La Nueva Generación, falleció víctima de una sobredosis, cuando ofrecían un concierto en Texas, en redes sociales comenzó a circular un video, donde varios integrantes se encuentran inconscientes en backstage.

Fue en un bar de McAllen, donde se dieron a conocer los hechos en donde varios miembros de La Nueva Generación aparecen inconscientes, lamentablemente uno de ellos falleció, se trata de Sergio Sánchez, quien presuntamente perdió la vida por una sobredosis.

En redes sociales la banda lanzó un comunicado donde informan sobre la muerte de Sergio Sánchez y argumentaron que la supuesta intoxicación se debió a la maldad de alguien más, por lo que ahora el caso, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses, por si fuera poco se dio a conocer que el músico fallecido llegaría a los 30 años de edad en unos cuantos días.

Además dos de los miembros de la agrupación siguen hospitalizados y se encuentran en terapia intensiva en estos momentos, por lo que sus fans están al pendiente de la salud de los integrantes, se trata de Víctor Soto, y Eduardo Paredes.

Informó con profundo dolor y condeno con firmeza el atentado sufrido a nuestra agrupación el pasado viernes 13 de noviembre en un bar de la Calle 1-7 de McAllen Tx. mientras la banda cumplía con su participación fueron víctimas de la maldad que lamentablemente se vive en el mundo, dice al principio en el comunicado.

Por si fuera poco el comunicado también asegura desconocer quien tuvo que ver en dicho incidente, pues como se dijo anteriormente se desconoce los motivos por los cuales fueron llevados acabo, además no se han dado declaraciones por parte de los demás integrantes, pues no quieren que el caso pueda resultar afectado debido a que no se tiene nada previo a la investigación.

Se desconoce totalmente el motivo de los hechos y la manera exacta en que sucedieron, ya que los integrantes de la banda estaban en descanso y hasta el momento los sobrevivientes no han podido dar declaraciones de los hechos, dice el comunicado.

Mientras tanto los fans de La Banda La Nueva Generación, ofrecieron sus condolencias en redes sociales y manifestaron justicia para los responsables del acto el cual sigue dando de que hablar.

"Mi mas sentido pésame y mucha fortaleza para la familia", "Mi mas sentido pésame para sus compañeros de trabajo & su familia", "Omg! Yo lo vi anoche y pensé que era broma! Yo soy de Mcallen y es increíble leer y ver lo que pasa en los clubs! Que no deberían estar abiertos", "Dios mio que lamentable...sus familias deben estar devastadas", escriben los usuarios en redes sociales.



Algunos de los éxitos de La Banda La Nueva Generación, han sido Ando Enfiestado, Gracias por Mentirme, He Decidido y La Protagonista de Mi Vida, las cuales tienes miles de reproducciones, además de tener una producción de lujo, por lo que dicha banda era muy popular en redes sociales, además no solo tenían alcance en Estados Unidos, también en México.

Cabe mencionar que varios artistas han fallecido por algún tipo de sobredosis el caso más sonado fue el de la cantante británica Amy Winehouse la reina del soul, quien murió a los 27 años de edad en su residencial víctima de una sobredosis.