La televisión infantil esta de luto fallece Raúl Ramos

Una triste noticia para el mundo de la televisión infantil ya que murió Raúl Ramos de León quien se marchó de este mundo a los 73 años de edad.

Fue considerado uno de los más grande animadores infantiles en el estado de Monterrey, medios aseguran que el animador falleció a causa de una bacteria que se encontraba en sus pulmones, desde el mes de agosto estaba en el hospital.

(QEPD) Raúl Ramos/Internet

Fue e hijo de Raúl Ramos quien confirmó la lamentable noticia a través de twitter: "Despedirme de ti fue muy difícil, pero sé que era hora de que te fueras. Me hiciste muy feliz y lo sabes. Gracias por siempre, papá.

Raúl Ramos nació en 1970, junto a Virginia Tovar realizó el concepto de animación Los Vip's aunque también fue parte de un grupo llamado Los Rockets, donde participó como baterista.

Canciones infantiles como "La Fiesta" "Pecos Bill" y "El Ratón Vaquero" fueron algunos éxitos que marcaron la infancia de muchos.

SUPUESTA MUERTE DE CEPILLÍN

Ricardo González, intérprete de "Cepillín", lamenta que de nueva cuenta lo hayan dado por muerte durante la tarde del pasado jueves en redes sociales.

"El payasito de la tele" tuvo un pequeño enlace telefónico con el programa "Ventaneando" e informa que se encuentra bien de salud.

En el Golden Gate Bridge pic.twitter.com/51IwyZySWh — CEPILLIN (@cepillintv) 12 de septiembre de 2017

"Nuevamente me vuelven a matar, pero no, estoy bien afortunadamente y de salud también, con mucho trabajo, eso sí. No sé por qué se dan estas noticias falsas. Estoy bien de salud y con mucho trabajo, y espero estar asi por muchos años más."

A "Cepillín" lo han "matado" en varias ocasiones a través de las redes sociales, y él lamenta que se den este tipo de noticias falsas que siempre preocupan a sus amigos y familiares.

MATAN A BISOGNIO

Las “muertes” de varios famosos o personajes de la televisión, ha estado a la orden del día en redes sociales cantantes como José José o Vicente Fernández, han sido víctimas de estos degradables rumores.

Yo creo que cuando te mueres no te das cuenta, todos los demás lo saben,les lastima pero tú no lo notas, lo mismo pasa cuando eres pendejo. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 18 de septiembre de 2017

USUARIOS DE TWITTER LAMENTARON LA SUPUESTA MUERTE DE DANIEL BISOGNO, CONDUCTOR DEL PROGRAMA VENTANEANDO DE TV AZTECA, QUIEN SUPUESTAMENTE HABÍA FALLECIDO VÍCTIMA DEL HURACÁN IRMA.

No obstante, el conductor un día antes se había reportado por esa misma red social con algunos mensajes y retuits desde República Dominicana, luego del paso del huracán.

Sin embargo, durante un par de horas se popularizó en Twitter la tendencia “RIP Daniel Bisogno”, ocupando el octavo lugar en la lista de los temas más mencionados en dicha red social.

Con mensajes muchos compartieron fotos de Bisogno con listón de luto y expresaron condolencias. Sin embargo, el mismo conductor respondió y toda esta tendencia le pareció una hilarante broma.

Incluso circulaba una captura de pantalla de un tuit falso de TVNotas y de Ventaneando, donde supuestamente se informaba del fallecimiento, pero ese tuit no salió de las cuentas oficiales.

El conductor de Ventaneando estuvo literalmente atrapado en República Dominicana debido al paso del huracán Irma.

“Pues sí, estamos atrapados en República Dominicana a unas horas de que estalle el huracán contra la isla, esperamos salir con bien. Recen”.

Te puede interesar