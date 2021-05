"Falsa narrativa" dice Kim Kardashian al supuesto romance con el novio de Kourtney Kardashian

Tras las acusaciones de la ex esposa de Travis Barker, actual novio de Kourtney Kardashian, de que este había tenido una aventura con Kim Kardashian antes de estar con su hermana, la socialité negó que tal historia sea cierta.

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian puso a callar los fuertes rumores que hay entre ella y Travis Barker, dejando en claro que entre ella y el novio de Kourtney Kardashian no hubo nada más que una buena amistad.

Ello pese a que durante varios días había mantenido el silencio ante tal lío, lo que muchos consideraban como una muestra de que el escándalo era cierto.

En una serie de historias en Instagram, en los que la ex esposa de Kanye West respondía a las preguntas de su gran audiencia en esta red social, finalmente se sinceró acerca de lo que supuestamente había pasado entre ella y el baterista de Blink-182.

Kim Kardashian aclaró que entre ella y Travis Barker no pasó nunca nada y que el rumor de un romance había sido una historia fabricada. Además, se dijo muy contenta con su hermana, Kourtney Kardashian, quien lleva con el baterista una relación muy seria.

“¡No! ¡Narrativa falsa! Hemos sido amigos por años, y estoy muy feliz por él y Kourt”, escribió a fan que se lo preguntó.

Había sido la ex esposa de Travis Barker, Shanna Moakler, quien lo acusó de tener un pasado con Kim Kardashian mucho antes de hacerse novio de la hermana de la empresaria. Señaló que el baterista le había sido infiel con la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, en unos mensajes de texto que se filtraron y que su misma hija difundió.

La historia había desencadenado un escándalo, entre muchos que ha tenido la millonaria familia Kardashian Jenner, del que ninguno de los involucrados había hablado antes.

Pese a ello, la mayoría de los fanáticos de Kim Kardashian y todos los miembros del reality show habían señalado como falsas las acusaciones, respaldadas por fuentes cercanas a la ex de Travis Barker por tener una tendencia a fabricar mentiras.

Antes de Kim Kardashian, ni Kourtney Kardashian o Travis Barker habían aclarado o desmentido los fuertes rumores acerca de este drama familiar.