Falta de comunicación llevó a Regina Blandón y Roberto Flores al divorcio: "no fue una ruptura amistosa"

Por lo general las separaciones son procesos muy complicados, sin embargo, la protagonista de las películas "Guerra de likes" y "Sin hijos", considera que lo fue mejor para ambos. "Tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien ahora está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma".

Durante algún tiempo si estuve como tratando de ser la persona que las otras personas esperaban y luego me di cuenta de que era mucha pérdida de tiempo y que a mí ya me tenía muy cansada.

Cuando Regina Blandón comprendió que no era feliz en su matrimonio , tomó la decisión de ponerle punto final, revelando que la separación no fue nada fácil, puesto que las diferencias entre ambos prevalecieron hasta el último momento.

Contó que durante su fugaz matrimonio con Roberto Flores , se mantuvo centrada en cumplir las expectativas que su entonces esposo tenía sobre ella, en vez de cuidarse a sí misma y ser leal a su personalidad . "Creo que la vida es muy corta para estar donde no se está totalmente feliz y vamos tomando decisiones, que tal vez no son las nuestras 100 por ciento, sino porque es lo que toca o porque se siente bien en cierto momento, pero fallándote a ti".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

