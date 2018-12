Familia Lizárraga Correa, unida por la magia del amor

Mazatlán.- La unión y el amor son las piezas clave para la familia Lizárraga Correa, formada por Alfonso Lizárraga, líder de la banda El Recodo, y su esposa, Celia Correa, quienes pasan estas fechas llenas de alegría junto a sus seres queridos y a sus hijas Celia Sofía, Ivanna y Ximena.

En entrevista con EL DEBATE, Lizárraga indica que las fiestas decembrinas son muy especiales para él, ya que recuerda su infancia, que pasó en Mazatlán junto a sus padres, don Cruz y doña Chuyita Lizárraga. Ahora tiene la bendición de poder ver cómo Santa Claus hace realidad los deseos de sus princesas.

Foto: Cortesía.

¿Qué representa la Navidad para ti?

Es una de las fechas más bonitas del año, donde nos reunimos en familia. Para mí representa amor, unión, solidaridad, paz, esperanza y agradecimiento. Estos valores son los que les inculcamos mi esposa y yo a nuestras hijas. Además que es un día muy especial e importante porque es el nacimiento del rey de reyes, Jesús, pues es lo máximo.

¿Cómo pasas estas fechas el 24 y 25 de diciembre?

Siempre estas fechas son muy importantes porque las pasamos en familia. Durante todo el año la pasamos trabajando y difícilmente tenemos la oportunidad de estar todos reunidos, algunos familiares que están fuera llegan y eso hace que estas fechas sean especiales. Cuando se llega el 24 de diciembre por la tarde nos reunimos con mi madre, hijos, nietas, tías, sobrinos, primos y comemos, quebramos piñatas, las niñas y niños juegan, abrimos regalos que mi madre nos da a todos y disfrutamos. Por la noche nos vamos con la familia de mi esposa, nos reunimos con los abuelos de ella, con mi suegra y con sus hermanos. Cenamos y la pasamos bonito para después irnos a dormir y esperar a Santa Claus a ver si nos trajo los regalos que pedimos o si nos trajo carbón por habernos portado mal. Espero que sean los regalos que pedimos.

Foto: Cortesía.

¿Cómo ha cambiado tu manera de ver la Navidad ahora en la faceta de papá y esposo?

Sí se ve muy diferente la Navidad ahora porque cuando uno estaba soltero lo que querías era fiesta, y recuerdo que en esa época nosotros trabajábamos mucho. Pero ahora ya con familia se ve y se vive diferente. El estar reunidos en familia es algo que me llena de emoción, ver la cara de felicidad de mis hijas esperando a que se llegue la Nochebuena es algo único e irrepetible, siempre busco un momento para estar más tiempo con mis hijas, con mi esposa con mi madre, y sí lo disfruté mucho de joven, pero hoy la disfruto mucho más con mi familia, que es lo mejor que me ha pasado.

¿Alguna Nochebuena que recuerdes por ser más especial?

Todas las navidades han sido muy especiales para mí, pero hay un regalo que de chico siempre quise tener y nunca se pudo. Era una autopista y Santa Claus nunca me la trajo. Crecí, hice mi familia y un día compartí eso con mi esposa. Y hace como 10 años más o menos, Santa Claus me trajo una autopista. Es algo que me llena de mucha emoción poder tener la autopista que siempre quise que era un niño, y eso fue gracias a mi esposa, que habló con Santa.

Foto: Cortesía.

¿El regalo que más te agradó que te haya traído Santa en tu infancia?

Un carrito de bomberos con pedales. Los que ahora son de motor antes eran de pedales y a mí me amaneció uno. Cuando lo vi que estaba en el árbol no lo podía creer.

¿Cuál fue la última Navidad que pasaste con tu papá (Cruz Lizárraga, fundador de la banda El Recodo) y como fue?

En 1994 y la pasamos en casa. Mi papá era muy hogareño. Comimos el tradicional pavo, buñuelos, champurrado, le dimos gracias a Dios por dejarnos llegar a este día y después a dormir para el día siguiente levantarnos, abrir regalos y después alistarnos para tocar en el lienzo charro de la colonia Juárez, en el tradicional jaripeo que se hacía el 25. ¡Ya se imaginarán como iban algunos compañeros a la tocada!.

Cómo fue este año 2018 en lo profesional y en lo personal?

Fue un año muy bueno en todos los aspectos. En lo personal, lo terminamos con mucha felicidad, unión, con salud, y lo más importante, agradecimiento a Dios por ser tan bueno con nosotros, y en lo profesional, con muchos logros, giras nuevas, países donde no habíamos estado antes, un disco nuevo para celebrar a la banda por sus 80 años, armando el festejo del 80 aniversario de la agrupación.

Fue un gran año que solo tenemos que decir gracias a Dios y a nuestro público.

¿Deseos y propósitos para el año entrante?

El deseo que siempre pido es que Dios le brinde salud a mi madre, a mi esposa, a mis hijas, a toda mi familia. Mi propósito es seguir siendo un buen hijo, un mejor esposo, mejor padre, mejor hermano, compañero, amigo, un mejor ser humano en toda la extensión de la palabra.