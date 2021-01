Familia Montaner también encuentra consuelo y refugio en la canción "Amén"

Tanto la familia Montaner como millones de personas han encontrado refugio en la canción "Amén", una balada atemporal que reúne por primera vez al cantautor Ricardo Montaner junto a sus hijos Evaluna Montaner, Mau & Ricky y con su yerno Camilo. Se trata de una canción que puede adaptarse a cualquier situación de dolor y desesperanza que una persona esté viviendo.

Dicho tema musical ha tocado las almas de muchas personas que están pasando por momentos de duda y angustia. Lejos de querer aparentar ser una familia perfecta, los Montaner muestran su vulnerabilidad y el tema que lanzaron, también ha dado consuelo a sus almas ante diversas situaciones que ha vivido en los últimos meses.

"Una canción que lanzamos nosotros para que sirva de refugio para otras personas, también sirve de refugio para nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como familia jamás hemos pretendido ser una familia perfecta, que no tienen problemas", manifestó Ricky Montaner en una segunda charla que Debate tuvo con la familia Montaner.

El integrante del dúo Mau & Ricky señaló lo afortunado que son ya que la cuarentena les pegó de manera diferente a comparación de otras personas, "pero no quiere decir que esto del Coronavirus no haya afectado a nuestra familia de una manera directa".

"Amén" es el primer sencillo que formará parte del nuevo álbum (que lleva el nombre de la misma canción) de Ricardo Montaner, mismo que será lanzado en marzo o abril próximo. Para quienes se preguntan si habrá más canciones del papá con sus hijos y su yerno, el cantautor de origen argentino comentó:

En este álbum hemos escrito por lo menos ocho canciones entre todos nosotros, quiere decir que seguimos por supuesto colaborando entre todos y si me lo permiten ellos, en algún momento hacer algo para los álbumes de ellos, también lo voy a hacer.

Con respecto a la canción, el maestro Montaner mencionó que la música es como una especie de elemento de evocación, donde pueden pasar los años, escuchas una canción y evocas momentos trascendentales en tu vida, situaciones o lugares, "yo pienso que 'Amén' con el tiempo si se va a convertir en un momento de evocación para gente que haya pasado un momento especial en esta época, pero no es lo que buscamos, nosotros lo que buscamos con 'Amén', es que quede ahí colgadito como un mensaje, para que la gente se arrope con el tema en el momento menos pensado y en el momento que más lo necesite".

Al finalizar una oración, se dice "Amén". Durante esta charla Mauricio Montaner compartió un momento que tuvieron como familia, donde pusieron en las manos de Dios a través de la oración, una difícil situación que vivieron recientemente. En la sala de su hogar, todos los integrantes de la familia Montaner estuvieron de rodillas orando por un milagro.

"Con todo esto que hemos estado viviendo con 'Amén', al mismo tiempo hemos estado pasando por un momento como familia difícil, una persona muy cercana a nosotros se fue al cielo, se acaba de ir al cielo hace nada y nosotros veníamos orando fuertemente por un milagro, aunque se fue al cielo, el milagro yo sé que se dio y capaz no fue el milagro que yo me esperaba, pero tengo muy claro que hay un propósito extremadamente más grande y un plan mucho más gigante del que yo me puedo imaginar. En los momentos en que estábamos como familia arrodillados en la sala de nuestra casa, todos juntos, ver como mis amigos, que de hecho varios que ni siquiera creen en lo mismo que creo yo, estaban ahí arrodillados con nosotros, ya eso para mi era un cambio que estaba generando ese momento de oración, para mí eso era el milagro, que Dios estuviera accionando a través de ellos y a través de nosotros y que estuviéramos todos, sin necesidad de tener que creer en lo mismo, todos juntos orando y pidiéndole a Dios por algo similar".

Por su parte el cantautor colombiano Camilo, esposo de Evaluna Montaner, se dijo lleno de orgullo al haber grabado por primera vez una canción junto a su suegro: "yo la verdad lo digo desde el ego, yo si me siento muy emocionado, como con una súper medalla de saber que ahora canté con Montaner".

Camilo contó que hace unos días estaba leyendo un estudio súper interesante acerca de lo que significa la palabra amén y él siempre pensó que significaba "así sea", pero en realidad quiere decir "así es".

Es bien diferente, que 'así sea' se dice de las cosas que no son, pero que tu esperas que sean, cuando tú dices 'amén', lo dices con la certeza de que así ya es y está escrito y es bíblico, pidan como si lo que están pidiendo ya les fue dado, y de esa manera les será dado.

También nos compartió que Marlene Montaner, esposa de Ricardo, los invitó a que tuvieran una palabra de enfoque para este año, "y yo escogí la palabra 'confiar' y quiero confiar en los planes que Dios tiene para mi vida y a través de mi vida y en los talentos que él me dio para materializar los planes que tengo este año, de la mano de eso que venga lo que venga, que vengan dos álbumes, una gira, dos giras, más canciones, pero de que hay esa confianza con Dios, será un gran año".