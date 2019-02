Familia de Adamari López llegó a pensar que moriría en el hospital

Adamari López es toda una guerrera de la vida. Hace unos años se convirtió en una sobreviviente del cancer de mama, tras una ardua lucha. Hace unos meses, la conductora de televisión se enfrentó de nueva cuenta a severos problemas de salud; un simple resfriado terminó en influenza y neumonía.

En una entrevista con la revista People en Español, Adamari López y su hermana, el médico Adalberto López, hablaron sobre los terribles momentos que pasaron como familia, tras ser hospitalizada Ada a finales de octubre de 2018.

Adalberto López narró cómo la familia llegó a pensar que Adamari López moriría, y que incluso le llegaron a decir:

Si no se muere hoy se va a morir mañana. Hoy no se murió, vamos a esperar a mañana a ver si reacciona.

En la entrevista con People en Español, Adamari López aprendió una gran lección, asimismo quiere ser capaz de ver crecer a su hija Alaïa y acompañarla en cada momento de su vida.

He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo.

“Quiero ver crecer a mi hija, quiero disfrutar de muchas oportunidades de hacer lo que me gusta. Si no me lo propongo y lo hago yo, nadie lo puede hacer por mí. Todos te pueden decir: descansa, duerme bien, aliméntate pero si yo no tengo los pantalones de hacerlo, no funciona”, comentó Adamari López.