Familia de Biby Gaytán entró en pánico, ante supuesto contagio de Covid-19 de Alejandra Capetillo

En un reciente video que compartieron en su canal de YouTube las bellas hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, contaron los momentos de angustia y pánico vividos en su familia en días pasados. Alejandra Capetillo tuvo síntomas que hicieron pensar que se había contagiado de Covid-19; la joven terminó en la sala de urgencias de un hospital.

Su hermana Ana Paula comentó que el doctor le mandó a hacer la prueba de Covid-19, además de los antibióticos. Cuando el médico les dijo que no podían descartar que se tratara de este virus, Ana Paula pensó: "no, todos ya tenemos, nos vamos a morir, es Covid porque no hay otra explicación".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De un momento a otro Alejandra Capetillo comenzó a sentir un fuerte dolor tanto su espalda como en su estómago; el dolor era tan intenso que le impedía moverse. "Todo estaba perfecto, entonces en la noche me levanté y de la nada empecé a sentir un dolor súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible. Me quedé hecha bolita, pero me dolía la espalda y cuando me ponía normal de dolía la panza, así pasé toda la noche sin volverme a dormir, lo raro es que en la mañana ya me sentía bien, sí sentía incómodo pero bien".

La siguiente noche la hija de Biby Gaytán volvió a tener estos horribles malestares. Ante esto sus papás la llevaron a un hospital. Ya en este lugar, se le realizaron varias estudios para saber que era lo que tenía. "Paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mi y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía, yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza". (Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán, también heredó su belleza de su abuela María del Carmen).

Afortunadamente Alejandra Capetillo no tenía Covid-19, pero los dolores seguían. Su mamá recurrió a unos remedios caseros para cesar el dolor en su hija. "Me levanto a la una de la mañana y empiezo a sentir un dolor infernal, yo hasta rezaba".

A las dos de la mañana, mi mamá pasa por mi, me voy a dormir con ella y otra vez, pésima noche, mi mamá poniéndome toallas frías en la panza, por si tenía algo inflamado, al siguiente día me levanté súper bien.

Hasta el momento desconoce que era lo que tenía en realidad. "Nadie sabe que sucedió", expresó al final del video su hermana Ana Paula Capetillo, agregando creer que se trataba de una gastritis, porque decía que también le dolía el pecho".