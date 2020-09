Familia de Demi Lovato no acepta su compromiso con Max Ehrich

Estados Unidos.- Aunque últimamente hemos visto a Demi Lovato vivir su mejor momento junto a su prometido el músico Max Ehrich, después de varios años tan difíciles, tal parece que a su familia esto no le gusta ni tantito, pues según una fuente cercana a la cantante habría roto el silencio sobre como son las cosas realmente.

De acuerdo con una fuente cercana a la joven, Demi Lovato habría dedicado todos sus días recientes a viajar por todo el mundo junto a su pareja, a quien está acompañando para que trabaje en su próximo proyecto "Southern Gospel", por lo que se ha alejado de todos sus conocidos, pues "ella no quiere estar separada de él".

Todo parece indicar que Demi no quiere estar lejos de su futuro esposo en ningún momento y por este motivo lo ha dejado todo para poder estar con él todo el tiempo. Esto se puede comprobar debido a las publicaciones de la intérprete de 28 años, pues la vemos constantemente compartiendo fotografías y videos en donde aparece acompañada de Max.

Dicha fuente también reveló que, a raíz del alejamiento de Lovato de su familia, se han comenzado a cuestionar si realmente Max es el hombre indicado para la cantante, quien ha tenido una vida llena de altibajos y es probable que teman sobre la relación por dichos momentos de su vida.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron el 23 de julio de este año. Foto: Instagram

¿Tendrá algo que ver con lo que sucedió el pasado fin de semana? Muchos internautas se han dado la tarea de investigar si en realidad la familia de Demi no estaría aceptando su compromiso con Ehrich, pues podría tratarse de un rumor más de la Internet, sin embargo, hubo quienes sacaron a relucir la reciente polémica que hubo entre la pareja el pasado fin de semana.

Ya todo lo mal hablado sobre la relación de Max y Demi parecía haberse aclarado, pero hace algunos días salieron a la luz supuestos tweets que estaban publicados desde la cuenta de Max en 2009, en donde hacía una comparación entre su futura esposa y la cantante Selena Gómez y terminaba por dejar en claro que la segunda era mucho más bonita que la primera.

Esto de inmediato circuló por Internet, pues no es la primera vez que sucede una situación similar con respecto al joven músico, pero Demi no tardó en dejar en claro que estos tweets eran falsos y la realidad era distinta. A través de sus redes sociales exhortó a sus fanáticos a no caer en mentiras y publicaciones editadas que sólo buscan dañar su relación y también pidió parar con las comparaciones entre las mujeres.

Aunque no hizo mención sobre Selena Gómez, sabemos que la intérprete se estaba pronunciando ante las comparaciones que han hecho recientemente entre ambas cantantes, las que creyó habían quedado en el pasado cuando iniciaron su carrera y eran muy buenas amigas, pero la prensa se encargó en todo momento de comparar su talento, carisma y belleza.

Cabe recordar que Demi Lovato mantenía una muy buena relación con Selena Gómez por la época del 2008 y 2010, incluso la vimos referirse a ella en repetidas ocasiones como su "mejor amiga". Constantemente se dejaban ver juntas, principalmente en videos de YouTube que eran publicados en sus respectivos canales oficiales, pero poco a poco todo comenzó a desvanecerse.

Con el paso del tiempo fue menos frecuente verlas juntas, lo que insinuaba que su amistad estaba terminando o seguramente ambas estaban demasiado ocupadas en sus carreras en solitario como para frecuentarse, la realidad fue la primera, la relación se desvaneció y ambas dejaron de hablarse.

La última vez que vimos a estas dos celebridades juntas fue en los InStyle Awards 2017, cuando posaron para terminar con los rumores de enemistad entre ambas. Selena vestía un vestido color negro corto y el cabello recogido, mientras que Demi utilizaba un vestido lavanda largo y de abertura en la pierna con un wet look. Esta fotografía quedó para la historia de la cultura pop.