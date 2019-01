Familia de Michael Jackson molesta por el "linchamiento" público

Familiares de Michael Jackson dieron a conocer hoy lunes que están “furiosos” de que dos hombres que acusaron al astro del pop de abuso sexual cuando eran niños, estén recibiendo renovada atención por un nuevo documental sobre ellos.

La familia Jackson emitió un comunicado denunciando “Leaving Neverland”, una película que incluye a los acusadores de Michael Jackson, Wade Robson y James Safechuck, que se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Sundance y se transmitirá, en la primavera boreal por HBO y el Channel 4 del Reino Unido.

“Michael siempre dio la otra mejilla, y nosotros siempre hemos dado la otra mejilla cuando la gente ha ido tras miembros de nuestra familia, ese es el modo de los Jackson”, cita el comunicado.

Pero no podemos simplemente quedarnos sentados mientras este linchamiento público continúa. Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario estas alegaciones no se hubieran hecho.