Familia de Naya Rivera, actriz de Glee, acudió al lugar donde fue encontrado su cuerpo

El corazón de millones de fans de "Glee" se rompió luego de que Naya Rivera fuera encontrada sin vida en el Lago Piru, en el Condado Ventura (California, Estados Unidos). La actriz había acudido a este lugar de recreo junto a su hijo de cuatro años, alquiló un bote, se adentraron al lago y horas después, solamente fue encontrado el niño.

El capitán Jeremy Paris, supervisor de las unidades de aviación, búsqueda y rescate de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, contó en una entrevista para Entertainment Tonight (ET), comentó que al iniciarse las labores de búsqueda de Naya Rivera, estuvo en constante comunicación con su familia. "Yo, en las búsquedas, me esfuerzo por ir al encuentro de las familias, me ayuda a mantenerme concentrado, me ayuda a motivar al equipo para que se mantenga concentrado y continúe con la tarea".

Sé que necesitan un cierre, no podrán seguir adelante en el proceso de duelo hasta que la encuentren y es importante para nosotros conseguir ese cierre para ellos. Y de nuevo, no puedo decir lo maravillosa que fue la familia para tratar con ella. Fue realmente inspirador verlos lidiar con esta tragedia de la manera en que lo hicieron.

Jeremy Paris contó que luego de ser encontrado el cuerpo de Naya Rivera, llevaron a la familia al lugar exacto donde este fue encontrado para que pudiera tener ese cierre. "Son grandes personas y todos sentimos por ellos y esperamos que puedan encontrar algún consuelo en que ella haya sido encontrada. Hicimos un esfuerzo para asegurarnos de que la familia saliera y viera exactamente dónde fue encontrada para que en el futuro puedan recordarla, recordarla de la manera que crean conveniente en el futuro". Asimismo dio a conocer que varios de los actores de "Glee", estaban en el lago cuando se dio a conocer que Naya Rivera había sido encontrada.

De hecho, estaba hablando con el elenco en la orilla del puerto cuando me tocaron el hombro y me dijeron que la habían localizado.

El pasado martes a través de su cuenta en Twitter, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura dio a conocer el documento de la Oficina del Médico Forense, donde se especifican los resultados de la autopsia al cuerpo de Naya Rivera. "Los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de la investigación o examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel".

Naya Rivera dio su vida por su hijo Josey

En una conferencia de prensa Bill Ayub, Sheriff del condado de Ventura, informó que una de las teorías es que Naya Rivera y su hijo pudieron haberse alejado de la embarcación mientras nadaban y en un esfuerzo por sobrevivir, la actriz de 33 años salvó al menor.

Supuestamente madre e hijo bajaron del bote a nadar, sin percatarse que las corrientes del viento y agua los alejaron de la embarcación lo suficiente para ponerlos en peligro.

Creemos que fue a media tarde cuando desapareció, nuestra idea es que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Ella (Naya) reunió la suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse.

En sus declaraciones el hijo de Naya, de solo cuatro años de edad, recordó que bajó del bote con su mamá para nadar y que ella lo ayudó a subir al bote, pero cuando miró hacia atrás la vio "desaparecer en el agua".

