Familia de Octavio Ocaña, el querido Benito Rivers, pide ayuda al público para esclarecer su muerte

De acuerdo con la joven, cada día tienen más elementos para comprobar que "mi hermano no se disparó; recuerden que su ayuda puede ser esencial para nosotros o para el esclarecimiento de los hechos que cobraron la vida de mi hermano".

"Sabemos que existen muchos más que la gente quiere compartir, pero quizá tengan miedo de hacerlo o que quizá no tengan manera de hacérnoslos llegar".

"Hoy me dirijo a ustedes para pedir su apoyo, les pido por favor que si ustedes tienen videos o fotos o algún conocido de ustedes haya tomado en ese momento o momentos después, por favor envíenoslos, nosotros cuidaremos su identidad y sus datos serán confidenciales".

La Familia Pérez Ocaña no descansará hasta que se haga justicia por la muerte del recordado "Benito Rivers" , personaje que interpretó durante varias temporadas en la serie "Vecinos". A través de sus redes sociales, Bertha Ocaña pidió al público en general ayudarlos en las investigaciones con respecto al fallecimiento de su hermano .

Hace casi tres meses ocurrió la trágica muerte del actor Octavio Ocaña ; a sus 22 años de edad, perdió la vida en circunstancias que hasta el momento no se han esclarecido. Lo que si se sabe, es que un balazo en la cabeza, terminó con todos los sueños y planes que tenía, uno de estos, contraer matrimonio este 2022 con su novia Nerea Godínez.

Francisco Inzunza

