Familia de Sulli pide llevar a cabo un funeral tranquilo

El mundo del K-pop se vuelve a "sacudir" con la inesperada muerte de una de sus Idols. La cantante y actriz Sulli fue encontrada sin vida en su hogar en Seongnam en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. De acuerdo con los primeros reportes de la comisaría de policía de Seongnam Sujeong, su mánager la encontró muerta alrededor de las 3:21 P.M. (hora surcoreana) de este lunes 14 de octubre.

El mánager de Sulli fue a buscarla a su casa, luego de no tener noticias suyas desde su última llamada telefónica, a las 6:30 P.M. de ayer domingo. La estrella del K-Pop fue víctima de ciberacoso. Un nuevo reporte de la investigación, señala que la polícia encontró una nota escrita a mano en casa de Sulli. La policía la ha descrito no como una nota de suicidio ni como una nota de un diario, sino como una nota que expresaba sus sentimientos y han declarado que no confirmarán su contenido.

SM Entertainment, agencia que representaba a Sulli, compartió los deseos de su familia para llevar a cabo su funeral tranquilo; la ceremonia no estará abierta a la prensa y esto incluye la visita y el traslado del ataúd. Su familia también ha expresado que no quieren cobertura mediática de las personas que la visitan.

Luego de que se confirmara el deceso de la cantante y actriz, la agencia emitió el siguiente comunicado:

Aquí SM Entertainment, pedimos disculpas por transmitir tan tristes noticias. Sulli nos ha dejado, no podemos creer la situación y ahora estamos llenos de dolor.

"Para su afligida familia por tan repentinas malas noticias, les pedimos sinceramente que no crean los artículos especulativos o rumores difundidos. Expresamos nuestras más profundas condolencias".

Choi Jinri, nombre real de la cantante, había comenzado su carrera como actriz en 2005 y luego se sumó al quinteto femenino f(x). En 2014 abandonó la industria del K-pop, asegurando que estaba “física y mentalmente exhausta”, luego de sufrir rumores maliciosos en las redes sociales que la vinculaban sentimentalmente a un cantante de rap.

Sulli dejó la música y retomó su faceta como actriz; en 2018 fue de las primeras Idols (nombre que reciben las estrellas del K-Pop) en animarse hablar de los problemas mentales que había padecido desde que ingresó a la industria, que incluían ataques de pánicos y fobia social.