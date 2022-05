¿Familia de Vicente Fernández ordenó veto a Pablo Montero de los palenque? Así reaccionó el cantante

Al parecer, los familiares de Vicente Fernández tomaron represalias en contra del actor y cantante mexicano Pablo Montero, por haber protagonizado la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", la cual es una producción de TelevisaUnivisión y no fue autorizada por los descendientes de "El Charro de Huentitán", uno de los máximos ídolos de la música mexicana.

Supuestamente, Pablo Montero estaría vetados de los palenques más importantes de México, por órdenes de la Familia Fernández. Según el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, el cantante no puede presentarse en el mismo lugar que Alejandro Fernández, "El Potrillo", o de lo contrario, el show será cancelado.

"Lo tienen bloqueado los Fernández de todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández, Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero, si viene Pablo Montero, llega la cancelación inmediata de Alejandro Fernández".

Durante la presentación de la segunda temporada de "El último rey: el hijo del pueblo" (se estrena el 16 de mayo por Las Estrellas), Pablo Montero negó estar vetado de los palenques, durante un encuentro con diversos medios de comunicación.

Pablo Montero caracterizado como Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán".

"Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado, en distintos palenques en México, Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso, y es algo que hay que aclararlo".

Pablo Montero, de 47 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México, comentó que ha estado en comunicación con Vicente Fernández Jr., primogénito del fallecido Don Chente, quien ha halagado el trabajo que ha realizado en la serie de televisión antes mencionada.

"Con la única persona que yo tengo contacto y he tenido contacto siempre fue Don Vicente y Juanjo, su asistente y con Vicente Junior, que le mandé algunas escenas, algunas canciones y me dijo: 'se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá'. Y es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario, porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo".

Según Gustavo Adolfo Infante, Pablo Montero se convirtió en "persona non grata" para Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, así como para sus hijos Gerardo y Alejandro Fernández.

"Que Pablo Montero ya habló con Alejandro Fernández y con Gerardo, le dijeron: 'pensábamos que en realidad eras gente cercana a la familia, no queremos saber nada de ti, olvídate de la familia Fernández', esto se lo dijo cada uno por separado, supongo por teléfono".