Familia de la cantante Yrma Lydya "rompe el silencio" tras su asesinato; piden recordar su alegría

A dos días del asesinato de la cantante mexicana Yrma Lydya, sus familiares publicaron en su cuenta de Instagram, un comunicado para agradecer por todas las muestras de apoyo ante la tragedia. Recordemos que Jesús "N", esposo de la joven intérprete, fue detenido como el presunto feminicida, quien este fin de semana fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

"A los medios de comunicación y al público en general, agradecemos las muestras de cariño hacia Yrma Lydya y nuestra familia", se lee al principio del comunicado, donde los familiares externaron que, por el momento, no darán ninguna declaración sobre lo ocurrido. "Pedimos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles".

También informaron que en la familia no ha sido nombrado ningún portavoz, abogado o representante, "por este medio les iremos informando". Pidieron recordar a Yrma Lydya por su talento y alegría.

Recordemos a Yrma Lydya con ese gran talento, alegría y entusiasmo por la vida como ella lo tenía. Por su atención y comprensión, gracias.

Estos son algunos de los comentarios de los fans de la cantante. "Mi corazón está roto, mi alma en shock, no puedo creerlo, tu legado quedará con nosotros en este plano ❤️", "que Dios la tenga en su santa gloria", "mantendremos la voz en alto pidiendo justicia", "luchen con todo para que se haga justicia" y otros más.

Comunicado de la familia de Yrma Lydya.

¿Cómo murió la cantante Yrma Lydya?

De acuerdo con información de las autoridades correspondientes y de varios medios de comunicación, la tarde del pasado jueves, el abogado Jesús "N", llegó al restaurante de comida japonesa Suntory, en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en compañía de dos personas y se dirigieron a unos de los privados para comer.

Posteriormente, arribó a este establecimiento Yrma Lydya Gamboa. Al parecer, tuvo una discusión con su esposo y de un momento a otro, Jesús "N" sacó una pistola y disparó en contra de la cantante en tres ocasiones. De acuerdo con un testigo que habló para el noticiero "Nmas" de Foro TV, el tercer balazo se lo dio a la altura de la cabeza.

"Nos alertamos cuando escuchamos un sonido seco, al principio mi subconsciente me decía que era un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular, a esa hora, uno no da crédito que pudiera ser".

Esta persona, señaló que en el segundo disparo, se percató la víctima, se estaba balanceando sobre su silla, "y el tercer disparo, el cuate este se para y se lo pone en una parte alta, supongo que fue a la altura de la cabeza, se levantó, estiró el brazo y le pegó, la chava se fue, se recostó sobre su lado izquierdo".