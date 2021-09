Familia y Fans dan el último adiós a Gabby Petito

Nueva York.- Los dolientes comenzaron a llegar el domingo a una funeraria en Long Island para ver a Gabby Petito, cuyo cuerpo fue descubierto el domingo pasado en un área remota en el noroeste de Wyoming.

Se había formado una fila frente a la funeraria en Holbrook, a unas 35 millas (56 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York, al mediodía, y se vio pasar a grupos de bomberos. Un camión de bomberos se sentó a cada lado del edificio, cada uno con su escalera levantada.

Al otro lado de la calle de la funeraria, una cerca de tela metálica estaba adornada con carteles con la imagen de Petito y mensajes como "Ella tocó el mundo".

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por sus padres después de que ella no respondió a las llamadas y mensajes de texto durante varios días mientras ella y Brian Laundrie visitaban parques en el oeste.

Laundrie y Petito crecieron en Long Island, pero en los últimos años se mudaron a Florida.

La muerte de Petito ha sido clasificada como homicidio , lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia.

La pareja publicó en línea sobre su viaje en una camioneta Ford Transit blanca convertida en caravana. Se metieron en un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, que llevó a una detención policial por un posible caso de violencia doméstica.

Finalmente, la policía decidió separar a la pareja en disputa por la noche. Pero no se presentaron cargos y no se reportaron heridos graves.

Los investigadores han estado buscando a Laundrie en Florida y registraron la casa de sus padres en North Port, a unas 35 millas (56 kilómetros) al sur de Sarasota.

El jueves, funcionarios federales en Wyoming acusaron a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito , alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $ 1,000 durante el período en el que Petito desapareció. No dijeron a quién pertenecía la tarjeta.

