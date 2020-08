Familiares de Ramón Valdés lamentan la salida del programa El Chavo del 8 de la televisión mundial

Ante unos desacuerdos entre Grupo Chespirito y Grupo Televisa, todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños han quedado fuera de la televisión no solo en México, sin también en todos los países de Latinoamérica donde se transmitían. Muchos fans de estos programas como El Chavo del 8 han expresado su tristeza en redes sociales, al igual que los familiares del fallecido actor Ramón Valdés.

En su cuenta de Twitter Carmen Valdés, hija de Ramón Valdés, el siempre recordado "Monchito" de El Chavo del 8, comentó en un video donde usó uno de los icónicos sombreros de Don Ramón: "hundido está mí corazón a tan triste determinación de frenar la transmisión de los programas de Chespirito, esto lo hicieron en más de 20 países ellos tienen un problema legal y económico que yo espero y estoy segura que pronto van a resolver y entonces nos devolverán nuestro programa".

Por su parte Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, publicó una fotografía en sus redes sociales donde su abuelo está llorando, haciendo referencia que así se encuentran millones de personas ante la salida de los programas de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8, de la televisión mundial.

Recientemente en una entrevista con René Franco, Édgar Vivar contó que Televisa ya no es dueña de los derechos de los personajes creados por Chespirito, por lo que ahora la familia de Roberto Gómez Bolaños tiene todo el poder para comercializar la imagen de las creaciones del llamado "Genio del humorismo". De acuerdo con "El Señor Barriga", Chespirito cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020 y al cumplirse este lapso de tiempo, los derechos regresan a los herederos del fallecido comediante, en este caso, el productor de televisión Roberto Gómez Fernández.

Supuestamente Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito para renovar los derechos y ante esto, el pasado fin de semana dejaron de transmitirse en televisión abierta los programas de Roberto Gómez Bolaños. Asimismo en varios portales de internet ya no están disponibles. ¡Pi pi pi pi pi pi pi pi pi!

Quien también dio su opinión al respecto fue el actor Carlos Villagrán, Quico. En una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión manifestó: "quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero, a todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito".

Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero, no me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa 'no me pelan', no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico.