Famosa a sus 13 años, ¿sabes de quién se trata?

Katy Perry dio la sorpresa este dia a sus seguidores en Instagram. Publicó una tierna imagen de ella, solo que se muestra a la edad de 13 años.

13 year old me. Wannabe popstar. ❤️ Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 11:54 PDT

La imagen es prueba de que desde muy pequeña amó la música.

De hecho, ella misma confesó que cuando tenía la citada edad ya quería ser una estrella del pop.

"13 year old me. Wannabe popstar". Estas han sido las palabras de la cantante, una declaración de intenciones que se ha hecho realidad.

NEW ZEALAND Tickets & VIP packages for both #WITNESSTHETOUR Auckland shows are on sale now link in bio Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 3:02 PDT

En la foto, Katy se muestra contenta, sonriente,y sus seguidores llenaron de likes la imagen.

Katheryn Elizabeth Hudson es el nombre completo de la artista, quien nació en Santa Bárbara, California, el 25 de octubre de 1984.

I'm blue da ba dee da ba daa Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Es una cantante y compositora estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con "I Kissed a Girl" y "Hot Cold", de su segundo álbum One of the Boys (2008).

@WMAG SEPTEMBER ISSUE : @stevenkleinstudio : @edward_enninful : #yadim : @shayashual Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 11:52 PDT

Entre 2010 y 2011, tuvo aún mayor éxito con "Teenage Dream", que para su promoción lanzó seis sencillos de los cuales cinco se ubicaron en el pueto número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña y la segunda en general después de Michael Jackson con su álbum Bad (1987).

Posteriormente, en 2012 publicó los temas "Part of Me" y "Wide Awake", que también tuvieron éxito en varios países.

Su cuarto álbum, "Prism" (2013) generó dos sencillos superventas, "Roar" y "Dark Horse", que encabezaron varias listas de popularidad.

Who are you going to WITNESS: The Tour with? Buffalo, Charlotte, Quebec City, Kansas City & Grand Rapids, your Witness: The tour tickets at all price levels are on sale today! -TeamKP Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 7:02 PDT

Katy enfrenta problema.

La semana pasada, Katy Perry ha sido demandada por una tramoyista que trabajaba en uno de sus espectáculos durante su gira mundial en 2014, Prismatic World Tour.

De acuerdo a información difundida en distintos portales de noticias, la mujer ha denunciado a Perry tras haber perdido el dedo de un pie mientras se encargaba de mover una de las paredes de su escenario.

Will you be my #WITNESS? Count down with me at www.youtube.com/katyperry on Thursday for a once in a lifetime album reveal Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Al parecer el suceso ocurrió en Carolina del Norte tras caerle encima de su pie una de las estructuras móviles. Christina Fish, la demandante, ha criticado que tras el accidente su pie quedó cubierto de sangre pero tan solo le ofrecieron una bolsa de hielo y nadie llamó a ninguna ambulancia.

Amsterdam knows what is what 2ND SHOW at Ziggo Dome added to #WitnessTheTour. Tix on sale Thursday, 10AM CEST www.katyperry.com Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Una vez en el hospital tuvieron queamputarle el dedo gordo del pie pues se le había gangrenado tras el incidente.

Según apunta el portal estadounidense TMZ, Fish ha demandado a Perry y a la compañía Live Nation precisamente por el estrés emocional sufrido tras la operación quirúrgica.

Fish también señaló que este accidente había “cambiado su vida radicalmente” ya que era una amante del yoga y ahora es incapaz de practicarlo.