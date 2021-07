Famosa actriz porno muere al caer del piso 22 de un edificio en San Petersburgo

Rusia.- Kristina Lisina, una actriz porno, conocida profesionalmente como "Kris the Foxx", falleció a la edad de 29 años, al caer del piso 22 de un edificio de gran altura en San Petersburgo, informaron algunos medios locales.

La muerte de la popular estrella rusa de Pornhub y OnlyFans, esta siendo investigada por las policía, luego de que falleciera en condiciones extrañas, según el medio de comunicación local Moskovsky Komsomolets.

Aunque los investigadores todavía no han hecho ningún anuncio oficial, el medio East2West han informado que su cuerpo fue encontrado cerca de una zona residencial en el distrito de Nevsky, y su mano contenía una moneda con la inscripción "Siempre estás en mi corazón".

Leer más: Le da asco. Jennifer López se limpia del saludo que le dio a Adela Micha

Según una fuente anónima, dijo a The Sun, que la popular estrella, quien acumuló cientos de miles de visitas en Pornhub, se había quejó recientemente con sus amigos de sentirse sola, y que “quería tener una familia y ser amada".

Lisina dijo una vez en una entrevista que entró en la industria del porno después de no encontrar su camino trabajando en un banco.

Me mudé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk, trabajé en un banco durante exactamente cinco días y me di cuenta de que no estaba interesada, no entiendo de qué hablar con esta gente, dijo Lisina