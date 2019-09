Famosa estrella de Netflix revela ser VIH positivo

Jonathan Van Ness, ofreció en una entrevista para New York Times, donde dio impactantes detalles sobre su nuevo libro, en el cual habla sobre su vida y su experiencia hasta hoy y sorprendió al mundo del espectáculo con sus polémicas confesiones.

Entre dichas confesiones, el estilista resaltó que sufrió de bulllying, reveló su experiencia al salir del closet junto a grandes y polémicos temas relacionados con adicciones a las drogas, el sexo sin protección y el padecimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana, mejor conocido como VIH.

El libro de Jonathan lleva por nombre "Over the Top: A Raw Journey to Self-Love", que en español se traduce a "Más allá de la cima: un difícil viaje hasta el amor propio".

Van Ness reveló que tuvo graves problemas con la cocaína, metanfetamina y el sexo casual con extraños, quienes conocía a través de Internet, en su mayoría hombres adultos de la tercera edad.

El estilista de Queer Eye comentó que todo comenzó al sufrir una violación en la infancia por un niño mayor que él, quien lo perjudicó al grado de hacerlo tener pensamientos autodestructivos. Al sincerarse, explicó que su problema con adicciones comenzó a los 20 años con la concaína, lo que luego lo hizo probar otras sustancias como metanfetamina y drogas similares.

Al convertirse en un adicto, dijo que él anunciaba sexo por Internet durante la universidad para poder pagar las sustancias, e incluso agregó que por ello tuvo que asistir a rehabilitación en dos ocasiones.

Al diagnosticarle VIH positivo, tenía apenas 25 años y fue un momento devastador para él, por lo que no estaba seguro si hacer público su estado de salud y fue hasta ahora que con 32 años decidió hablar sobre el tema y todo para predicar un mensaje de valentía y apoyo para toda la comunidad VIH positiva.

Jonathan Van Ness nació el 28 de marzo de 1987 en Quincy, Illinois, Estados Unidos. Es un peluquero y celebridad en televisión estadounidense de 32 años conocido por su papel como experto en el aseo persona de la serie de Netflix, Queer Eye.