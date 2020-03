Famosas alzan la voz en el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, muchas famosas han salido a las calles a formar parte de la marcha feminista y otras más han compartido diversos mensajes alusivos a este día en sus redes sociales.

"En este día de la mujer nos toca llamar a la conciencia, mientras no haya igualdad de condiciones para tantas, no podemos celebrar, abrazo a todas", comentó la actriz y cantante Maribel Guardia.

Por su parte la cantante Danna Paola manifestó, "'te vistes como una put...', nos dicen, pero no tienes ni idea, si le da la regalada gana vestirse así, para sentirse guapa, preciosa, segura y poderosa lo hace por ella, no por ti porque, aunque te joda su ropa no depende de tu polla, ella puede ponerse, quitarse y enseñar, mientras tu no eres capaz de ver mas allá de la piel, ella quiere salir y ser independiente y feliz, sin más miedos".

La conductora del Programa Hoy Andrea Legarreta, expresó en su feed de Instagram: "nos queremos vivas, libres y sin miedo".

María León, ex integrante de Playa Limbo, compartió en redes sociales un mensaje de mujer a mujer, "cuando te levantes y te mires al espejo piensa en todo lo que has logrado para llegar hasta aquí, cómo ha sido tu camino para ser más fuerte, más sabia, más feliz, esa lucha constante contigo misma para romper estereotipos y prejuicios que vienen de un lugar social, histórico más grande, pero al final no hay nada más grande que la voluntad".

Por su parte la cantautora Paty Cantú manifestó en este Día Internacional de la Mujer, "por nuestras futuras hermanas e hijas, marchamos hoy sin violencia, callamos mañana sin politizar, esperando que el silencio de pie a escuchar clara y contundentemente respuestas que nos protejan, que cambien a la sociedad".