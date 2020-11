Famosas como Andrea Escalona y Gabriela Spanic, han vivido un doloroso 2020 ante la muerte de sus mamás

La muerte de un familiar o un amigo muy cercano, siempre será uno de los momentos más dolorosos que podamos vivir y más aún, cuando se trata de darle el último adiós a mamá o papá. Durante este 2020 varias celebridades muy queridas, han vivido este momento no deseado, la muerte de sus progenitoras. Una madre llega a convertirse no solo en ese ser hermoso que da la vida, sino también en las mejores amigas y compañeras de vida. Algunas de las mamás de estos famosos, fallecieron por problemas de salud derivados del Covid-19.

Al poco tiempo de declararse la pandemia del Coronavirus, el cantante español Miguel Bosé vivió la dolorosa muerte de su mamá, la señora Lucía Bosé. Falleció el pasado 23 de marzo en el Hospital General de Segovia donde estuvo ingresada tres días tras presentar síntomas de Covid-19 como fiebre y tos, mismos que luego se convertirían en una severa neumonía.

Para Miguel Bosé la muerte de su mamá fue aún más dolorosa, ya que no pudo estar junto a ella en sus últimos momentos de vida. En ese momento el cantante estaba en la Ciudad de México y ante la contingencia sanitaria, no podía viajar hasta España para darle el último adiós a su progenitora. A través de sus redes sociales expresó: "el universo tiene ahora una estrella enorme, viva, luminosa y azul. Por siempre llena de grandeza, Lucía Bosé. Amada mami azul, usted siempre estará en nuestro pensamiento, en nuestros corazones. En su gloria esté, en su gloria siempre siga brillando; y aún con más intensidad, el cielo es más hermoso. Por siempre eterna".

Quien vivió una situación un tanto similar fue la actriz venezolana Gabriela Spanic, quien se encuentra en Budapest, Hungría participando en el show "Dancing with the stars". Su mamá, la señora Norma Utrera, falleció en la Ciudad de México el pasado 17 de octubre a consecuencia del cáncer que padeció durante un año. Antes de salir al escenario del programa antes mencionado, la actriz tuvo una videollamada con su mamá, donde ambas pudieron despedirse. Por la distancia, fue imposible que Gaby Spanic llegará a tiempo a México para darle el último adiós a sus progenitora.

El pasado 28 de agosto la mamá de Itatí Cantoral, la señora Itatí Zucchi, murió tras perder su lucha contra el Covid-19, este virus que ha azotado a la humanidad en este 2020. Días después de este doloroso momento, la actriz expresó ante los medios de comunicación:

El legado que me dejó mi mamá es primer que nada agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida y por haberme dado a los hijos tan hermosos que me ha dado y por mi trabajo, y que nunca descuide a la gente que me quiere y sobre todo el público que me ha hecho, ahí llevo a mi mamá siempre, mi mamá es mi fuerza.