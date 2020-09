Famosas mexicanas que presumen sus estrías con orgullo

Muchos pensarían que las mujeres del espectáculo tienen cuerpos maravillosos, sin ningún rastro de imperfecciones en su piel, ya que es muy común verlas en las portadas de revistas demasiado espectaculares, pero la realidad es otra, pues como cualquier chica tienen ciertos detalles, uno de los más comunes son las estrías.

Las estrías es más común de lo que parece pues se debe a que la piel se estira demasiado en tampoco tiempo, puede ser cuando se aumenta de peso de manera inmediata o en el embarazo, aunque también en la adolescencia ha sido uno de los factores por los cuales salen las estrías debido al crecimiento de los jóvenes.

Bárbara de Regil

Bárbara de Regil de 33 años es una de las mujeres fitness más sexys de las redes sociales, basta ver sus fotos en Instagram, donde enseña el tremendo cuerpazo que se carga, pero no todo es perfección para la bella actriz, quien no ve como un defecto las estrías que tiene en su busto, las cuales presume en traje de baño cada que va a la playa o cuando la vemos entrenar, ella se siente muy orgullosa de ellas.

Bárbara de Regil es feliz con sus estrías/Instagram

Yanet García

Con 29 años de edad, Yanet García otra de las mujeres más sexys a nivel mundial, sabe que las estrías son algo natural para el cuerpo humano y aunque sus millones de fans pensarían que tenía el cuerpo perfecto, ella les demostró que en realidad tiene estrías en sus muslos, es por eso que les enseña la realidad a sus seguidoras para que no se depriman con tener el cuerpo de diosa, pues hasta ella tiene.

Yanet García presumió con mucho orgullo sus estrías en traje de baño/Instagram

Fernanda Castillo

Fernanda Castillo de 38 años es otra de las famosas que saben que las estrías le pueden llegar tanto a hombres como mujeres y ella lo supo después de realizar un papel en el que tuvo que subir varios kilos, por lo que su imagen cambió totalmente, pues le quiso dar mucho realismo a su papel, pero como era de esperarse el aumento de peso, hizo que le salieran estrías, algo que la tiene sin cuidado, pues sabe que ser actriz implica mucho sacrificio.

Fernanda Castillo admira las estrías pues son marcas de su trabajo/Instagram

Yuya

Hace unos años Yuya de 27, también le enseñó al mundo que tiene estrías, por medio de una foto en Instagram, donde se le ve con un traje de baño en Playa del Carmen, donde posó muy sensual, pero quiso hacer evidente sus secuelas en la piel, por lo que recibió un sin fin de criticas, pues señalaron que siempre había usado photoshop, lo que causó la molestia de todos.

Yuya mostró que también tiene estrías y no le importaron las criticas/Instagram

Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza de 22 años y quien se convirtió en madre por primera vez, el año pasado también confesó que le salieron estrías, además de que su piel quedó muy flácida, fue por medio de sus historias de Instagram, que la Lindura Mayor señaló que semanas antes de dar a luz le comenzaron a salir estrías debajo de su ombligo, aunque dijo que no importaba.

Kimberly Loaiza tiene estrías, pero el ser madre es mucho mejor que preocuparse por dicha marca/Instagram

Mientras tanto los internautas han opinado sobre las estrías y aunque muchos consideran que no son tan malas otros señalaron que desean borrar dichas marcas de su cuerpo, pues no les gusta como se le ven, ya que no se sienten cómodos con ellas.

"Yo tengo muchas estrías en los glúteos y no puedo ni usar bikinis por eso y tampoco quiero tener novio porque me da vergüenza eso que vayan a pensar mal o les parezca feo eso", "Muy buen video nadie es perfecto todos tenemos estrías actrices porno super modelos las pintas o usan filtros yo tengo estrías de embarazo pero veo cosas mas bonitas de mi cuerpo y así deberían de pensar las mujeres ver cosas mas bonitas de ti y porque critican si todos somos imperfectos", escriben los internautas.

Cabe mencionar que otras famosas tratan de hacer todo lo posible para ocultar las marcas de su cuerpo, ya sea con filtros o por medio de tratamientos de belleza, pues son celebridades que cuidan demasiado su imagen pública.