Famosas que han enseñado de más por accidente en programas en vivo

Vaya que es complicado para algunos famosos realizar un programa en vivo, ya que se han tenido qiue enfrentar a diversos incidentes, desde equivocarse en el guión de alguna publicidad, hasta caerse en pleno foro de televisión, lo que les ha creado conflicto en redes sociales, ya que después son víctimas de los famosos memes, pero algo que ha creado más conflicto es cuando las famosas enseñan demás en plena televisión.

Como algunos saben las conductoras de televisión llegan demasiado guapas a los programas, por lo que se ponen ropa muy ajustada la cual las ha traicionado frente a las cámaras, pues han enseñado un poco demás, ya sea por un descuido al momento de sentarse, o por no ajustarse bien la ropa, es por eso que te mostremos a las artistas que se han enfrentado a estos bochornosos momentos.

En 2016 Thalía tuvo un mal momento frente a las cámaras y fue en Premios Lo Nuestro, donde la mujer cantó con Maluma el tema Desde esa Noche, en pleno escenario, donde apareció con un atuendo rojo el cual estaba conformado de una pequeña falda, el incidente que vivió la cantante fue al momento de recostarse en los pies de Maluma, donde ella abrió las piernas, pero nunca se imaginó que la cámara enfocaría principalmente esa posición que la llevó a cubrirse con un abanico que llevaba en sus manos, aunque para muchos fue sexy, Thalía se llevó un mal sabor de boca.

La exchica del clima, Yanet García, quien formó parte del programa Hoy también tuvo un pequeño incidente cuando se puso un traje en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT, pues la conductora llevó un short blanco el cual le quedó muy ajustado, y como era de esperarse se le reventó, por la parte de atrás, por lo que enseñó su ropa interior en pleno programa en vivo, pero de inmediato se dio cuenta del incidente y se tapó con su mano.

Natalia Téllez se une a esta lista y todo por culpa de un sexy vestido en color rosa, con el cual enseñó de más, pues al momento de sentarse en la famosa sala del programa Hoy, ella enseñó un poco más arriba de la pierna, lo que causó que los televidentes le dijeran de todo a la modelo de 34 años, quien ha llamado mucho la atención de todo mundo debido a la cintura que se carga.

Gloria Trevi también decidió hacer un poco de ruido entre sus fans pero las cosas se le fueron de las manos y es que al momento de realizar una coreografía ella se agachó para abrirse de piernas, pero lo hizo de una manera tan liberal que contrario a las chicas ya mencionadas ella enseñó toda su ropa interior, aunque lejos de preocuparse le causó gracia a la interprete de Pelo Suelto, quien no es la primera vez que realiza este tipo de números.

"Con los años cada vez Mejor ggrrr ,Me encanta Gloria Trevi deshinibida, sexy etc....saludos de un fan Caliente Chile jajaja", "Alguien con el Huawei p30 que hubiera enfocado el zoom, pa que se le vieran hasta los frijoles jaja", "Todavía tiene buen ver jaja, como para aprovecharla ala mamasitaa je", "Mientras mas viejitas mas enseñan...luce muy bien a su edad!!", "Bueno yo no vi de mas todas las mujeres tienen lo mismo yo no le vi otra cosa", le escribieron a Gloria Trevi.