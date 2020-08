Famosas que han estado al borde de la muerte por someterse a cirugías estéticas

Muchas mujeres del espectáculo han deseado transformar su cuerpo para verse increíbles ante las cámaras, por lo que se han sometido a diversas cirugías estéticas las cuales no han salido del todo bien, pues han puesto en peligro su vida, desde un aumento de labios hasta una liposucción, es por eso que aquí te mostraremos a las famosas que se llevaron un mal sabor de boca y todo por querer ser más bellas.



Natalia Esperón



Natalia Esperón de 45 años, alcanzó fama internacional gracias a la telenovela Agujetas de Color de Rosa, donde su belleza llamó la atención del público, pero después de algunos años la famosa decidió someterse a un tratamiento estético el cual estuvo a punto de llevarla al borde la de muerte.



Resulta que Natalia Esperón quiso quitarse la grasa acumulada en sus muslos, pues al parecer se miraban muy grandes para la televisión, por lo que decidió someterse a una liposucción en 2016, pero lejos de verse como ella deseaba la le dejó severas secuelas en sus piernas de acuerdo con la revista Tv Notas, por lo que ahora Natalia Esperón usa faldas o vestidos hasta las rodillas, esto para ocultar las secuelas que le provocó la liposucción de sus muslos, aunque ella jamás habló del tema, incluso en sus redes sociales ha tratado de evitar las fotos donde se ven sus piernas, por lo que sus fans la han cuestionado no para molestarla, sino para saber qué está bien.



Daniela Alexis, la famosa Bebeshita de Enamorándonos, fue otra de las famosas que tuvo un mal sabor de boca con la cirugía estética, y es que después de un aumento de busto la también cantante comenzó a sentir los estragos de una mala cirugía, pues una infección le provocó dolores en sus senos, los cuales le impedían hacer cualquier tipo de actividad por lo que tuvo que acudir con un especialista quien efectivamente le dijo que el implante que le pusieron estaba mal colocado principalmente el derecho, por lo que tuvieron que quitárselos de inmediato antes de que ocurriera una desgracia.



El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más entonces me puso a encapsular, me empezaron a doler este de que dormía boca abajo de 'ha me duele' y así, pues creo que me aguante mucho tiempo, tenía como una infeccioncita y pues me dolía muchísimo más se me ponía como muy caliente como si mi boobie tuviera temperatura, pero solamente las boobies una cosa como rara...", dijo La Bebeshita para Venga la Alegría.