Famosas que miden menos de 1.60 y ninguno de sus fans lo imaginaba

El mundo del espectáculo está lleno de todo tipo de personajes, desde mujeres altas como reinas de belleza, hasta mujeres fitness quienes tienen un cuerpo espectacular, aunque esta vez te mostraremos a las mujeres más chaparritas del mundo de la farándula y te quedarás sorprendido por lo bajitas que son, pues muchas veces la televisión hace magia, por lo que nos hace una idea de que todas las famosas son altas, aunque aquí te mostraremos quienes miden menos de 1.60 metros.



Andrea Legarreta

La primera en nuestra lista es la guapa Andrea Legarreta, la conductora más popular del programa Hoy, ella es la primera en inaugurar esta lista, ya que muchos pensarían que la mujer tiene una estatura promedio, pero la realidad es que mide 1.60, incluso la famosa se ha dedicado a dar tips de como deben camnbiarse las mujeres chaparritas como ella, ya que sabe muy bien que muchas prendas no le favorecen del todo.

Andrea Legarreta es muy chaparrita,pero la más alta de esta lista/Instagram

Sherlyn



Sherlyn de 34 años es otra de las famosas mexicanas más pequeñas, ya que ella mide 1.57, incluso su colega Andrea Legarreta es más pequeña que ella, es por eso que siempre la vemos en tacones, en especial cuando la vemos en tacones en el programa Hoy, por lo que Sherlyn se convierte en una de las mujeres mas chiquitas de la pantalla chica, aunque su estatura no ha sido impedimento para que ella triunfe en la farándula.

Sherlyn cuenta con 1.57 de estatura/Instagram



Actualmente Sherlyn se acaba de convertir en madre del pequeño André quien la trae vuelta loca, pues comparten sus mejores momentos en redes sociales y es que Sherlyn es madre primeriza, por lo que disfruta al maximo su etapa.



Sheyla Tadeo



Sheyla Tadeo se une al club de las chaparritas, y es que la sinaloense mide 1.45, pero dentro de esa pequeña estatura Sheyla tiene lo que pocas mujeres tienen para triungar en el mundo del espectáculo y es una tremenda voz con la cual ha conquistado a miles de personas, pues como todos saben la rubia no solo se ha dedicado a la actuación, también le ha entrado a la música y le va de maravilla, ya que sus fans le han dicho que prefieren verla en los escenarios cantando, que actuando, pero no porque no les guste sus personajes, sino por lo bella que es su voz al momento de cantar.

Sheyla es una mujer muy chaparrita y causa sorpresas por su estatura/Instagram



Becky G



Quién se imaginaría que Becky G de 23 años, es una de las cantantes de reguetón más importantes de los últimos tiempos, posee una de las estaturas más pequeñas de la industria musical, ya que cuenta con una estatura de 1.54 algo que parece sorprendente para muchos de sus seguidores y es que en sus videos se le ve muy alta, aún más cuando utiliza sus famosas zapatillas de tacón de aguja con las cuales se ve mucho más atrevida, pero quienes la han visto más en persona saben que es muy pequeñita.

Becky G es una chaparrita muy sexy/Instagram



Amandititita



Algo que Amandititita y Sheyla tienen en común no es solamente su voz, sino que tienen la misma estatura, 1.45, aunque muchos de sus fans aseguran que su estatura sí es más que evidente y no se engañan, ya que Amandititita ha estado con artistas muy altos, por lo que la mujer originaria de Tampico, queda opacada por sus colegas, aunque ella los destrona con la chispa de carisma que siempre la ha carectrizado dentro y fuera de la televisión.

Amandititita tiene una estatura bastante peculiar y son 1.45/Instagram



Verónica Castro



En realidad no hay lista en que Verónica Castro no debute, pues no solo es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana, sino que su estatura da mucho de que hablar, ya que ella mide 1.56, pues no por nada sus colegas del medio del espectáculo le dicen la chaparrita consentinda, pero al igual que las demás artistas mencionadas le han dicho que su estatura es lo de menos, pues para ellos cuenta su talento el cual ha traspasado fronteras uno de sus éxitos más conocidos a nivel mundial es la telenovela Los Ricos También Lloran, transmitida en 1979.

Verónica Castro la chaparrita de la televisión mexicana/Instagram



Tábata Jalil



Tábata Jalil no solamente es una de las mujeres más sexys del medio, también es una de las famosas chaparritas del espectáculo, pues cuenta con 1.55 de estatura, algo que sorprenderia a muchos, pues la mayoria de los televidentes que han visto a la conductora de Venga la Alegría, jurarían que es una mujer alta, como si se tratara de una modelo, pero resultó todo lo contrario.

Tabata Jalil una chaparrita muy sexy/Instagram

Érika Zaba



Érika Zaba la integrante de OV7 mide 1.52 y se podría decir que es la más pequeña del grupo, por si fuera poco la cantante ha dicho en algunos de sus videoblogs que le ha costado demasiado ser tan pequeñita, pues como es una mujer que le encanta estár a la moda ha tenido algunos inconvenientes con los outfits, pues no todos le favorecen, pero si algo por lo que la guera ha sido reconocida es porque siempre tiene solución para todo.

Érika Zaba también es una mujer muy chaparrita/Instagram

