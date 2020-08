Famosas que son delgadas pero no dejan de ser súper sexys

Regularmente el mundo del espectáculo se ha caracterizado por tener a famosas con curvas demasiado sexys o voluptuosas, algunas de ellas son Lorena Herrera, Maribel Guardia, Celia Lora y hasta Galilea Montijo son mujeres con cuerpos muy atrevidos, pero también están las mujeres delgadas que no necesitan de todo lo mencionado para ser sensuales, es por eso que aquí te mostraremos algunas de ellas.

Empezamos con Grettel Valdez de 44 años de edad, quien se ha convertido en esa típica mujer de las telenovelas que le pueden seguir dando papeles juveniles, ya que su físico y jovial rostro le han servido de mucho en la pantalla chica, pero lejos del rol que le puedan dar en un proyecto, la guapa mujer se ve muy sexy cuando enseña su cuerpazo en traje de baño.

"Que cuerpo chikita estas super bien cariño y muy hermosa cuídate Dios te bendiga corazón Besos", "Eres muy hermosa como siempre. Eres una persona muy buena y siempre me gusta leer tus publicaciones con mucha alegría y con tus palabras de buena vibras. Que dios te bendiga", le escriben a Grettel Valdez en su Instagram donde se le ve demasiado sexy cuando posa en traje de baño.

La periodista deportiva Vanessa Huppenkothen de 36 años es otra de las mujeres que entra en esta categoría y es que hace algunos años formaba parte de las chicas de grandes curvas, pero ahora se ha enfocado a otros ejercicios, por lo que luce estéticamente más delgada, pero no le ha quitado lo sexy que siempre ha sido, ya que más de un caballero desea una cita con la atrevida rubia que le encanta estar en forma.

Michelle Renaud cuenta con 31 años de edad y ella prefirió ser una mujer delgada e incluso se retiró el implante de pechos que se puso hace varios años para verse más natural, además está en contra de todo lo que pueda perjudicar al cuerpo en un futuro, por lo que ahora se ve más delgada, aunque para muchos Michelle Renaud era más sexy con sus implantes ella solo está interesada en gustarle a su novio Danilo Carrera.

En un sueño me dijeron que tenia “veneno en el pecho” y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos, explicó Michelle Renaud del porqué se los quitó.