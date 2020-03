Famoso actor de la saga Star Wars muere de coronavirus

Estados Unidos.- El actor de STAR Wars, Andrew Jack, murió a la edad de 76 años por complicaciones de COVID-19.

Su representante, Jill McCullough, le dijo a TMZ que falleció el martes por la mañana en un hospital a las afueras de Londres.

La tienda informó que sucumbió a las complicaciones que desarrolló después de dar positivo por el coronavirus.

Lamentablemente, su esposa no pudo estar a su lado en sus últimos momentos, porque, según los informes, está en cuarentena en Australia.

Muere por Coronavirus Andrew Jack, actor de Star Wars, a los 76 años. Interpretó al mayor Caluan Emmat en 'El despertar de la fuerza' (2015) y 'Los últimos Jedi' (2017) D.E.P. �� pic.twitter.com/GceRYWTnxp — Star Wars™ ❁ (@Battlefront_new) March 31, 2020

El actor trabajaba como entrenador de dialectos en la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattison, donde la producción se cerró hace un par de semanas.

Algunos de sus papeles más notables incluyen Major Caluan Ematt en Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Last Jedi, y la voz de Moloch en Solo: A Star Wars Story. También fue entrenador de dialectos durante las primeras entregas de la popular saga.

El nativo de Londres también fue entrenador de Avengers: Endgame, Sherlock Holmes, Alien vs. Predator, Lord of the Rings, Captain America y Men In Black.

Ayudó a los actores a aprender cualquier idioma extraño que la película les exigiera hablar.

El coronavirus se lleva otra vida, la de Andrew Jack, instructor de dialecto de múltiples películas, como El Señor de los Anillos, las de Marvel Studios o también en The Batman.



Además tuvo una pequeña aparición en El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi.



Descanse en paz pic.twitter.com/ZX5W2rpKf6 — Blog de Superhéroes - BdS �� (@blogsuperheroes) March 31, 2020

Muchos fanáticos y otros actores recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias por su pérdida.

El actor Kiran Shah tuiteó: "Es muy triste escuchar al entrenador de voz de Andrew Jack en #LOTR y #StarWars y muchas más películas fallecieron #RIP. "Un buen amigo. Lo extrañaré".

El compañero actor de voz Mel Churcher rindió homenaje a su amigo y escribió: "Estoy desconsolado al escuchar que nuestro terrible virus nos ha quitado a nuestro querido amigo y colega Andrew Jack. "Todos los pensamientos con su familia y amigos".