Famoso director de cine tacha las películas de María Félix como espantosas

No cabe duda que para muchos María Félix no era una monedita de oro, pues para grandes directores de cine como Arturo Ripstein, no le agradaban del todo las películas de la actriz de la Época de Oro, pues en una ocasión las catalogó como espantosas, pues reveló que solo se las muestra a sus nietos para asustarlos.

Y es que Arturo Ripstein reveló que a él sí le tocó conocerla, además de ver sus trabajos, pero cuando su fama ya había pasado, aunque considera que hay más películas malas después de las de María Félix, sin duda el cineasta experto en filmes deja en claro que los proyectos de la Doña no eran la gran cosa.

"A mí afortunadamente me tocó después del brillo de María Félix, ya no me tocó trabajar con ella, que para mí una gran fortuna, dijo el director de cine, quien tachó las películas de la desaparecida artista como el catálogo del espanto, causando más polémica entre los fans de la artista.

"Pues creo que se refería a que la Doña no era buena actriz, no tanto a que las producciones en las que trabajó fueran malas, realmente María Félix trabajó con los mejores directores de la época de oro del cine mexicano", "El problema de María Félix era su enorme ego, el tizoc se ve muy ridícula aparentando ser más joven y quererse comparar con la virgen María", escriben los fans de la actriz sonorense.

Para quienes no lo saben María fue sinónimo de la Época de Oro, pues protagonizó varias películas con las estrellas del momento, pero su fama fue la que rebasó fronteras de todo tipo, además a pesar de haber muerto hace varios años sigue dando de que hablar por sus anécdotas y misterios que la siguen rodeando.

Hay que mencionar que desde hace tiempo se ha venido diciendo que en sí la fama de la guapa mujer no era por sus películas que realizó por todo el mundo, sino por su carácter fuerte y altanero que podía doblegar a quien sea, pues se imponía a quien fuera desde colegas del medio hasta periodistas.