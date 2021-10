Famoso exintegrante de La Academia se ofrece para cantar en la boda de Christian Nodal y Belinda

México. Aunque no se ha dado a conocer cuándo será la boda de los cantantes Belinda y Christian Nodal, quienes se comprometieron meses atrás en España, varios son los famosos que quisieran estar en ella.

Hay un famoso cantante exintegrante del reality show La Academia que ha dicho que le gustaría estar en la boda y no precisamente como invitado, sino cantando para los novios en un dia especial en sus vidas.

Se trata de Yahir, y en entrevista con el programa Primer Impacto revela que le gustaría cantar una de las muchas canciones que ha escrito Nodal en su boda, si él se lo permitiera.

“Sí, definitivamente, pero bueno, estaría bien que me invitaran primero, pero ¿por qué no?. Me encantaría cantar una canción hermosa, el Nodal tiene unas canciones increíbles, y si me presta una, yo se las canto”.

Yahir. Foto de Instagram

Y a manera de broma dijo que si los novios le pidieran que fuera uno de sus padrinos, aceptaría, pero de anillos no, eso sí no.

“Nada más que no sea padrino de anillos, por favor no, me dejarían en la calle, ¿qué pasó?”, concluyó el cantante.

Recordemos que Yahir y Belinda compartieron escenario a principios del año pasado en el musical Hoy no me puedo levantar, y su mancuerna laboral marcó el inicio de una gran amistad entre ellos.

Así que cantar en la boda de Belinda y Christian tendría para Yahir un significado muy especial, puesto que los aprecia y admira mucho como personas y artistas.

Yahir ahora forma parte de la obra musical Jesucristo Súper Estrella, la cual se estrenará próximamente en CDMX y en la que también participan otros actores como Enrique Guzmán.