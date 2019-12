Famoso rapero muere en aeropuerto de Chicago tras convulsionar

Chicago.- Juice Wrld, un famoso rapero estadounidense murió en el aeropueto Midway, de Chicago, luego de haber sufrido una convulsión.

El rapero, de apenas 21 años de edad, todavía estaba consciente cuando fue llevado de emergencia a un hospital local, sin embargo, fue declarado muerto al poco tiempo de haber sido ingresado, según TMZ.

Según fuentes policiales, Jarad Anthony Higgins, como era su nombre real, fue hallado sangrando por la boca cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar.

Higgins nació en Chicago, Illinois, el 2 de diciembre de 1998. El lanzamiento de su tema "Lucid Dreams",de 2018, le valió el reconocimiento internacional, alcanzando el puesto número dos de la lista Billboard Hot 100.

El videoclip de la canción, dirigido por Cole Bennett, acumula más de 392 millones de vistas en YouTube.

"Armed & Dangerous" y "Robbery", son otros de sus temas más conocidos.

Asimismo, su canción "All Girls Are the Same" se convirtió en un éxito cuando el artista Lil Yachty le hizo remix, valiéndole a Juice Wrld un contrato multimillonario con Interscope Records.

En un lapso de dos años, el joven rapero logró posicionar la impresionante cantidad de 25 canciones en la lista de Hot 100, informa Forbes.

Los hechos ocurrieron cuando el rapero viajaba de California hacia Chicago cuando colapsó mientras caminaba por la terminal aérea.

Las causas de su muerte aun no se saben.