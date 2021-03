Famosos como Ángela Aguilar y Ricky Martín, felicitan a Joy Huerta y Diana Atri por su hijo Nour

Joy Huerta dio a conocer mediante sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Diana Atri. "La familia Atri Huerta volvió a crecer ❤️", expresó la integrante del dúo musical Jesse & Joy. La noticia fue más que sorprendente, pues solamente sus familiares más cercanos sabían de este embarazo; así como sus fans muchos famosos han felicitado a las hermosas mamás por la llegada de su bebé a quien nombraron Nour. Ricky Martin, Diego Boneta, Ángela Aguilar, Thalía, Julián Gil, Alessandra Rosaldo, Luis Fonsi y muchas más, son las celebridades que han expresado sus felicitaciones.

"Muero de amor, felicidades", expresó la joven cantante Ángela Aguilar, nieta de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre. Por su parte el actor Diego Boneta, protagonista de "Luis Miguel, la serie", escribió en el post que compartió Joy Huerta: "felicidades a ti y toda la familia". La cantante y actriz Thalía describió el nacimiento del bebé como toda una bendición.

La cantautora mexicana Joy Huerta, hermana del también cantautor Jesse Huerta (ambos conforman el exitoso dúo Jesse & Joy), junto a unas fotografías donde muestra a sus miles de seguidores las primeras imágenes de su segundo hijo, le dedicó estas amorosas palabras a su esposa.

Mi amor precioso Diana, gracias por darme a la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo; les compartimos la llegada del mas chiquito de la casa, Nour.

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, esposo de la modelo española Águeda López, manifestó en la publicación de Joy Huerta: "felicidades amiga mía, bendiciones a Nour y a toda la familia". El compositor, productor musical y nueve veces ganador del Grammy Julio Reyes Copello, quien ha trabajado con Jesse & Joy en varias ocasiones, comentó al respecto: "que belleza mi Joy, todo el amor del mundo para ti y tu familia, un beso enorme a la valiente Dianita".

La orgullosa mamá Joy Huerta con su bebé en brazo. Foto: Instagram @joynadamas

El segundo hijo de Diana Atri y Joy Huerta, nació ayer jueves 11 de marzo de 2021. En su cuenta personal de Instagram, Diana agradeció a su esposa por hacerla infinitamente feliz. "Ayer le dimos la bienvenida a nuestro nene hermoso, Nour. Gracias mi amor por darme la familia que siempre soñé tener y por hacerme infinitamente feliz".

Cabe recordar que Noah, primogénita del matrimonio Atri Huerta, nació el 27 de mayo de 2019. Unas semanas antes del nacimiento de su primera hija, la cantante hizo una valiente confesión en sus redes sociales. No solo sorprendió con la noticia de que había contraído matrimonio con Diana Atri, sino también con la noticia del embarazo.

Foto: Instagram @joynadamas

Y pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería un mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos completos a mi felicidad.

"Hoy mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida. Me dedico a la música y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de la prensa, hablo de eso: trabajo, ni más ni menos. Yo seré quien decida cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo, como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles", comentó Joy en aquella ocasión.

