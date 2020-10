Famosos como Maribel Guardia y Lorena Herrera, lamentan la muerte de Alfredo Palacios, el estilista de las estrellas

Este domingo 25 de octubre se dio a conocer la lamentable muerte de Alfredo Palacios, mejor conocido como "el estilista de las estrellas", a sus 72 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. A través de su cuenta de Twitter se informó lo siguiente:

Varias celebridades han lamentado en redes sociales la muerte de Alfredo Palacios. "Hoy se fue al cielo un gran hombre, un gran amigo, mi adorado Alfredo Palacios, fue un hermano para mí, amigo incondicional, con un sentido negro del humor, inteligente, armó un éxito sostenido por décadas en la industria de la belleza y en la radio donde fue el rey del rating nacional por años. Amigo querido te voy a extrañar. Me quedo con los consejos y las risas que tantas veces compartimos. Feliz viaje hermano ❤️ te amo y gracias por las pato aventuras", manifestó Maribel Guardia.

Ante la publicación de Maribel Guardia en su feed de Instagram, la sinaloense Lorena Herrera se enteró de la muerte de Alfredo Palacios. ¿¡Cómo!? Por ti me estoy enterando, que tristeza, lo vamos a extrañar muchísimo". Posteriormente la actriz y cantante publicó una fotografía junto a "el estilista de las estrellas".

Por su parte Laura Zapata expresó en Twitter: "hace dos horas acaba de emprender el vuelo de regreso a la casa del Señor mi querido amigo Alfredo Palacios, 'el estilista de las estrellas', que llegue pronto a ver el rostro divino. Pasé muchos domingos con él comiendo rico. QEPD que triste este 2020, lo vamos a recordar".

La actriz Victoria Ruffo escribió también en Twitter, "gran tristeza. QDEP mi querido amigo Alfredo Palacios".

Lucía Méndez manifestó que este año mucha gente ha fallecido y "no hemos podido hacer nada, lo único que puedo decirles es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio durante muchísimos años, con su estilo sencillo y neta como era él un triunfador. Yo la verdad estoy muy triste, porque hoy se murió Alfredo Palacios un amigo entrañable, de momentos muy importantes de mi vida siempre, un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema".

Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya nada le está doliendo y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria, y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño, porque si me está doliendo mucho su muerte. Descansa en paz Alfredo, te fuiste pero lleno de gloria amigo, un triunfador y así como triunfaste en la tierra, triunfarás en el cielo.