Famosos desfilan por la alfombra roja de los Emmy 2019

Varios famosos como Eric White, Patricia Arquette, Peter Dinklage, Zendaya y Alfie Allen desfilaron esta tarde-noche por la alfombra morada de los premios Emmy 2019, evento que se celebra en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Una gran celebración es la que se vive este domingo en Los Ángeles, ya que se lleva a cabo la entrega de los Emmy 2019, con la presencia de grandes actrices y actores en la noche de premiación a lo mejor en la televisión en Estados Unidos.

La serie "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") se ubica como la gran favorita en esta edición, ya que se convirtió en un verdadero fenómeno en la televisión y forma parte como favorita en la gala de 2019.

Zendaya y Dios son la misma persona #Emmy2019 pic.twitter.com/wKLKrrzepo — LucıA (@delreytimothee) September 23, 2019

Según reporte en distintos portales de noticias, Eric White, Patricia Arquette y Alfie Allen hicieron su recorrido por la alfombra morada, llamando la atención entre los espectadores ahí presentes.

Dascha Polanco y Milo Ventimiglia llamaron poderosamente la atención en su paso también; la primera lució un vestido de Christian Sirianoo y el segundo figura como nominado a mejor actor por serie dramática en "This is Us".

Las féminas se dieron un "taco de ojo" con el actor James Van Der Beek, el cual apareció luciendo un traje de terciopelo rosa palo, es uno de los integrantes del reparto de "Pose".

¡Melisandre también está nominada este año! Carice van Houten, con un colorido look, nominada a mejor actriz invitada en drama por 'Juego de tronos' #Emmy2019 pic.twitter.com/z53sUeoexA — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) September 23, 2019

Ya llegó el elenco de #GameOfThrones a la alfombra morada de los #Emmy2019 ����

GoT tiene 32 nominaciones como Serie Dramática, Actriz Principal y de Reparto, entre otras

¿Crees que se lleve varios Emmy a casa? �� pic.twitter.com/6X4tJzMBmt — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2019

La actriz y cantante Zendaya hizo su aparición luciendo un vestido largo en color verde, y llegó de prisa, ya que estaba un poco retrasada en su hora de llegada.

Peter Dinklage, actor que participa en "Juego de Tronos", llegó y se detuvo unos instantes para dejarse fotografiar por sus seguidores y los de la famosa serie en que actúa.