Famosos que han sido acusados por acoso o abuso sexual, entre ellos Vicente Fernández y Kalimba

Varios famosos han protagonizado fuertes escándalos tras ser denunciados por acoso o abuso sexual, como recientemente ha sucedido con el cantante Don Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán". Desde hace unas semanas varia mujeres aseguraron haber sido acosadas por el ídolo de la música mexicana, luego de que les tocará uno de sus senos al momento de posar para la foto del recuerdo, tras conocerlo en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el estado de Jalisco, México.

Asimismo la cantante Lupita Castro afirma que el papá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", abusó sexualmente de ella. En una entrevista para el show "Chisme no like", aseguró que esto ocurrió hace 40 años, cuando ella tenía 17 años de edad. "Vicente, si pudiste tener cualquier otra mujer, de hecho has tenido muchas, ¿Por qué yo? ¿Por qué fui tu presa? Precisamente por eso, porque estaba inocente, porque no sabía defenderme, no lo sé, no fue mi culpa, ya fueron muchos años de culparme, tú tenías más de 20 años que yo", manifestó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hace 10 años el cantautor mexicano Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, mejor conocido como Kalimba (integrante del grupo OV7), estuvo en prisión acusado de supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad de nombre Daiana. Según esta joven, quien en aquel entonces tenía 15 años de edad, lo acusó de abusar sexualmente de ella luego de salir de un antro en Chetumal, Quintana Roo.

Otro de los escándalos más recordados en el espectáculo en México, con respecto a este tema, fue el protagonizado por el actor Mauricio Islas. Hace ya varios años, fue acusado de haber abusado sexualmente de Génesis Rodríguez, hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" y la modelo cubana Luisa Carolina Pérez.

Mauricio Islas y Génesis Rodríguez trabajaron juntos en la telenovela "Prisionera" de la cadena hispana Telemundo. El actor tenía en ese momento 31 años de edad y ella, 16. La denuncia fue presentada por "El Puma"; el actor mexicano estuvo unas horas en prisión, luego de pagar una fianza de 7 mil dólares recobró su libertad, posteriormente se llevó acabo un juicio que logró ganar.

Leer más: No solo Nath Campos, la actriz Eréndira Ibarra revela: "me han violado y han abusado de mí"

Uno de los mayores escándalos a nivel internacional y que dio origen al Movimiento #MeToo, fue el del ex magnate de Hollywood Harvey Weinstein. Fue sentenciado a 23 años en prisión en marzo de 2020, por abusar sexualmente de una mujer en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013, y de darle sexo oral por la fuerza a otra en el apartamento de él en 2006, sin embargo, no fue declarado culpable de agresión sexual predatoria, un delito que podría haber implicado una sentencia de cadena perpetua.

Harvey Weinstein, quien como parte de su sentencia fue haber sido catalogado como un "depredador sexual", fue acusado de acoso y abuso sexual por más 80 mujeres, sin embargo, muchas de esas denuncias prescribieron.

Por otra parte Xavier López "Chabelo", una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana (quien por casi 50 años ininterrumpidos, alegraba las mañanas de los domingos con su show "En Familia con Chabelo"), fue acusado de acoso sexual por la actriz mexicana Alexandra Beffer. En una entrevista para TVNotas, contó que en 1995 tuvo un encuentro con Chabelo, quien estaba llevando a cabo una audición para el programa "La cuchufleta". Supuestamente estaba enseñándole sus fotografías, cuando de pronto, el también actor le hizo unas "propuestas grotescas, no podía creer lo que me estaba pasando". Al parecer Chabelo le preguntó que tan importante era para ella regresar a la televisión.

Le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió, 'de ti depende regresar, un rapidín y estás al aire'.

Leer más: Natasha Dupeyrón confiesa haber sufrido abuso sexual: "no es fácil saberte víctima"

El joven actor de doblaje Memo Aponte, quien dio su voz a "Nemo" en la película de Disney/Pixar "Buscando a Nemo", supuestamente acosó sexualmente a varias fans menores de edad. Fue acusado de pedir "nudes" a sus fans. También fue acusado de haberle tocado una pierna a una colega suya mientras grababan un video en Youtube.

Hace unos días la actriz estadounidense Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres, denunciaron al cantante Marilyn Manson por abuso sexual. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años", manifestó Evan Rachel en un comunicado que compartió en sus redes sociales.