Famosos que odian a Televisa por hacerles la vida imposible

Televisa se ha ganado varios enemigos en los últimos años por diversas razones, pues han sido actores, productores y otras personalidades que no están de acuerdo con las acciones que les hizo la poderosa empresa que incluso en un momento llegó a truncar su carrera, profesionales por eso que te mostraremos a algunos de ellos.

Anette Cuburu es una de las famosas que no quiere saber nada de Televisa, pues cuando se divorció del ejecutivo Alejandro Benítez, una persona muy poderosa en dicho lugar y el cual le costó el veto durante ocho años del lugar, además de otras televisoras que no le daban trabajo por su ex.

Incluso recuerda que no tuvo muy buena relación con otros sus compañeros como Andrea Legarreta, con quien trabajó en el matutino y es que era muy pedante con ella, por lo que tuvo un mal sabor de boca en la empresa donde empezó su carrera.

Florinda Meza quien fue pareja de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito está en guerra con Televisa por los derechos de autor del fallecido comediante y es que la televisora quiere quedárselos, por lo cual la productora se prepara para darle guerra, además ya se planea una bioserie, algo que no le pareció a la famosa quien ya se quejó en Twitter.

"Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría", escribe Florinda Meza, porque Televisa no pasa dicha programación.

Adela Micha es otra de las famosas que ni siquiera sabe por qué la vetaron de la empresa, donde trabajó por más de 30 años, solamente un día ya no la dejaron entrar dejándola afuera del lugar, donde hizo varios proyectos importantes.

El escándalo más reciente sobre una pelea con Televisa es la familia Fernández, quienes están en una batalla legal por haberse transmitido la bioserie El Último Rey, y aunque fueron notificados por un jurídico se hicieron los que no sabían, ahora comenzará un pleito por desobedecer la ley y es que la poderosa dinastía no está para nada de acuerdo con el proyecto.

Leer más: Galilea Montijo pierde el pudor y se presenta con un bralette de encaje en Hoy