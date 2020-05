Famosos reviven su paso por la alfombra roja de la MET Gala

Como ya se sabe, la MET Gala es uno de los eventos más populares e importantes dentro de la industria de la moda y el entretenimiento, tradicionalmente se festeja el primer lunes del mes de mayo, sin embargo, este 2020 tuvo que ser distinto, ya que fue pospuesto por el brote mundial de coronavirus.

La edición de este año sería una muy especial, debido a que se celebra el 150 aniversario del evento benéfico organizado por la modista Ana Wintour, y aunque muchos esperaban los espléndidos de los famosos, tendrán que esperar, pues hasta ahora se desconoce hasta cuando fue pospuesta la gala.

Y aunque parecía que sería otro día más en aislamiento, resulta que el evento terminó por organizarse por medio de las redes sociales, ya que bajo el hashtag "#METGalaChallenge", distintos famosos recordaron sus mejores atuendos en su paso por la alfombra roja.

Celebridades como Kendall Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Sofía Vergara, Emily Ratajkowski y Lily Collins, entre otros, compartieron mediante sus redes sociales sus imágenes favoritas del evento, lo cual hizo que este lunes, pese a no llevarse a cabo la ceremonia, fuera especial para muchos.

Kim Kardashian

La exitosa empresaria compartió varios de sus atuendos; desde el vestigo de flores mientras estaba embarazada, hasta el más reciente look húmedo que ha sido uno de los que más se ha hablado en la historia de la gala.

Kim Kardashian en la MET Gala 2019 Foto: Captura de pantalla

Kendall Jenner

La súper modelo publicó algunas fotografías en su vibrante atuendo del 2019, un diseño de color naranja, con cristales y plumas de la reconocida marca Versace, mismo que se colocó como uno de los favoritos de ese año.

Dua Lipa

La joven cantante británica recordó su colorido diseño también de Versace, con el que fascinó a millones alrededor del mundo, pues mostró otro estilo comparado al que sus fanáticos están acostumbrados a verla.

Eva Longoria

La empresaria aprovechó este día especial para compartir algunos de sus mejores momentos durante la MET Gala.

Kris Jenner

Kris, matriarca de las Kardashian-Jenner, dio un salto al pasado y publicó una fotografía del 2016, cuando utilizó un elegante vestido en color negro y se retrató junto a su hija Kylie en Balmain y la pareja Kim Kardashian y Kanye West.

Sofía Vergara

La latina Sofía Vergara utilizó su cuenta en Instagram para recordar sus apariciones en la importante gala, entre ellas, una vistiendo un fabuloso vestido de Carolina Herrera.

Emily Ratajkowski

La modelo recuerda el atuendo que utilizó en la MET Gala de 2019, considerado como uno de los favoritos de muchos, un vestido extravagante que fascinó a muchos y la hizo lucir como toda una Dios griega.

Lily Collins

La actriz estadounidense revivió el homenaje del 2013 que le rindió a Priscila Presley en su boda con Elvis, un look que pasó a la historia de la MET Gala.

Rita Ora

La cantante recordó distintos diseños, entre ellos el traje dorado de Marc Jacobs que utilizó en la gala de 2019, añadiendo el siguiente mensaje: "La moda siempre ha sido una de las industrias más importantes, algunos de mis mejores y más cercanos amigos y colegas trabajan en la moda. Tengo algunos recuerdos increíbles de la #METGala a lo largo de los años. Los amo a todos, no puedo esperar para verlos pronto".

Lady Gaga

Aunque la cantante estadounidense no compartió nada relacionado con la MET Gala, sus fanáticos se encargaron de revivir el increíble look que vistió en 2019, pues en su breve paso por la alfombra roja hizo cuatro cambios de vestuario, colocándose en el look favorito del público y de la gala en general.