Fan de Harry Styles comparte en un hilo de Twitter, una interesante adaptación de "Anne with an E"

Muchos y muchas quedaron enamorados, fascinados y nostálgicos a la vez, con la serie "Anne with an E", serie de televisión canadiense basada en la serie de novelas "Ana la de Tejas Verdes", escritas por Lucy Maud Montgomery, y adaptada por la escritora y productora ganadora del premio Emmy, Moira Walley-Beckett. Las aventuras de "Anne Shirley" (interpretada por la actriz irlando-canadiense Amybeth McNulty), conquistaron a millones de personas. ¿Qué pasaría si esta historia estuviera protagonizada por el cantante Harry Styles?

Una fan de Harry Styles, ex integrante de la boy band One Direction, ha llevado a cabo una adaptación de la historia "Anne with an E". En dicha adaptación el cantautor británico toma el lugar de la adorable "Anne Shirley". En su cuenta de Twitter @fallsmyangel publicó el hilo de su propia versión de la serie antes mencionada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a un error, Harry es adoptado por una pareja de ancianos y mientras hace lo imposible por adaptarse a su nuevo mundo, conoce a Louis, su compañero clases; después de odiarlo y competir con él por meses, se da cuenta de que se enamoró.

Una de las páginas del diario de Harry Styles, en la adaptación de "Anne with an E"

Asimismo esta fan de Harry Styles hizo las siguientes aclaraciones sobre su adaptación de "Anne with an E", teniendo como protagonista al cantante:

Es únicamente narrado, aunque voy a poner fotos para que puedan ambientarse con lo que está pasando.

Es una adaptación, por lo tanto no va a ser 100 por ciento fiel a la serie.

La idea es propia, si consideran que algo está mal, me dicen por dm.

Es el primer AU en el cual hago sólo narración, así que no sé cómo va a salir.

Si tiene apoyo voy a hacer una segunda o hasta tercera temporada.

Voy a actualizar cuando pueda, voy a tratar de hacerlo todos los días.

Por último, espero que les guste.

Para entender, un AU son historias que se crean en Twitter a partir de hilos y conversaciones fake.

AU Larry – adaptación Anne With An E



debido a un error, Harry es adoptado por una pareja de ancianos, y mientras hace lo imposible por adaptarse a su nuevo mundo, conoce a Louis, su compañero clase. después de odiarlo y competir con él por meses, se da cuenta de que se enamoró pic.twitter.com/KzFNKgTg1O — ًmar lvs liz; inactiva no unf‼️ (@fallsmyangel) October 6, 2020

En la primera parte la fan de Harry Styles recrea la escena cuando "Anne Shirley" y "Matthew Cuthbert", se encuentran por primera vez en la estación del tren. "Hola, soy Harry, usted debe ser Matthew Cuthbert de Green Gables, ¿verdad? Había comenzado a creer que jamás llegaría. Estoy muy agradecido porque me hayan adoptado, creí que eso jamás pasaría".

¿"Anne with an E" tendrá una cuarta temporada?

Es la pregunta que se hacen los miles y miles de seguidores de esta exitosa serie. Fue el 25 de noviembre de 2019 cuando Netflix dio a conocer el estreno de la tercera temporada y a su vez, informó que se trataba de la temporada final de esta historia producida por Northwood Entertainment y creada por Moira Walley-Beckett.

Aunque Netflix, el gigante del streaming, no detalló los motivos de la cancelación de "Anne with an E", la creadora reveló que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBC y Netflix. Supuestamente la cancelación se debió a la ruptura del trato entre CBC y Netflix para trabajar en conjunto en series de televisión, ya que CBC supuso que Netflix representaba un deterioro en la industria local canadiense. Aunque los fans han pedido una cuarta temporada de la serie, Miranda de Pencier (encargada de la adaptación de "Anne of Green Gables") fue contundente con su respuesta:

Por difícil que sea enfrentarnos a dejar ir las cosas que amamos, y nos ha encantado este viaje de hacer de 'Anne With an E' tanto como a ti te ha encantado verla, simplemente no hay forma de revivir la serie en ningún lugar en este momento. Eso no sucederá.

"Así que ahora tenemos que amar todo lo que existe de él y aferrarnos a la alegría y la esperanza, maravillarnos que con lo que la serie nos trajo a todos los que trabajamos en esta y a todos los que la vieron", señaló Miranda de Pencier, una respuesta que romperá el corazón de los fans.