Fan paga por tomarse una foto con el trasero de Capitán América

Nueva York.- Una mujer originaria de Nueva York pagó 200 dólares para tomarse una foto con el trasero de Cris Evans, quien da vida al Capitán América en la saga de Vengadores. Solo las personas que vieron la película de “Averngers: Endgame” entenderán esta inusual petición.

Sophie, como se hace llamar en su cuenta de Twitter, compartió la foto tomada durante la Comic Con junto al comentario: “En verdad pagué 200 @ChrisEvans”

La foto publicada el 29 de junio ha provocado más de 28 mil Likes y ha sido retuiteada más de 4 mil veces. Algunos la consideran una heroína por haberse atrevido a tomarse una foto saludando son solemnidad el trasero del actor.

Alerta de Spoilers

Para las personas que aun no ven la película o ya olvidaron la escena, la broma se dio cuando los héroes están viendo el pasado y Tonny Star comenta “Señor Royers había olvidado que ese traje no le ayudaba a tu trasero”. El enfadado Cap contestó “Nadie te pidió que vieras…”. Y de la nada Ant Man dice “Si me preguntan es el trasero de América”

Después de esta escena Robert Downey Jr, actor de Iron Man, nombro la retaguardia de Evans como “El mejor trasero de América”

Algunos de los usuarios de las redes sociales felicitaron a la neoyorquina por su osada e icónica foto. Con una rodilla en el suelo mientras sostiene su gorra en el pecho en señal de un saludo respetuoso.

Para muchos estos 200 dólares (el equivalen a 3821 pesos mexicanos) fue una buena inversión.