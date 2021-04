Fanático de Sabine Moussier lleva acosándola por seis años, pero ella se niega a denunciarlo

Por cerca de seis años, la actriz Sabine Moussier ha sido víctima del acoso de un supuesto fan, aunque ella se ha negado a denunciarlo, ya que lo considera parte de su vida.

Sabine Moussier reveló recientemente que, pese a cambiar su número de teléfono en múltiples ocasiones, su acosador consigue dar con ella nuevamente, y a través de un número desconocido le llama casi todos los días.

Aún admitiendo que a veces le pide que la deje en paz, sigue respondiendo a sus llamadas, pues considera que no tiene malas intenciones, y no piensa presentar una denuncia.

La famosa actriz de telenovelas Sabine Moussier reveló que sufre un infierno todos los días, pues constamente recibe llamadas de un fanático que está obsesionado con ella, y llama hasta decenas de veces al día.

Para el programa Hoy, la actriz mostró el registro de las llamadas a su celular, donde aparece múltiples veces la llamada de un número desconocido justamente del día anterior, al que no le constestó.

Sabine Moussier declaró que ya ha intentado cambiar su teléfono en diversas ocasiones, pero la persona se ha ingeniado para conseguir su número, y a veces ha llegado a atender sus llamadas.

“Lo he cambiado, he puesto otros, he regresado (...) Me marca, a veces contesto, a veces no contesto, a veces ‘déjame en paz’, a veces platico un ratito”, dijo

Pese a lo molesto que puede resultar en ocasiones, la actriz dijo que no tiene pensado denunciarlo, pues no cree que tenga una mala intención en querer ponerse en contacto con ella, y ya está resignada a seguir recibiendo sus llamadas todos los días. Además, declaró que ya no piensa volver a tocar el tema.

“Yo creo que va a seguir siempre, ya es parte de mi vida”, añadió con risas. “Va desde, ‘ah, qué lindo’, hasta la mentada de mamá más grande, va de todo”.