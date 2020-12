Fanáticos de Britney Spears se encuentran preocupados por la cantante por estos videos

Una de las artistas más influyentes desde sus inicios en la década de los 90 es Britney Spears, quien ha conseguido el estatus de ícono con sus grandes éxitos y sus espectaculares presentaciones en vivo.

Britney Spears se ha caracterizado desde que inició su carrera por sus increíbles pasos de baile y sus provocativos looks, haciéndola una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos.

Es por eso que sus más fieles fanáticos, que conocen muy bien su comportamiento desde que esta inició con ‘Baby one more time’, se encuentran aterrados al ver el estado actual de la rubia.

La voz detrás de grandes canciones como ‘Oops I did it again’, ‘I’m a slave 4 u’ y ‘Toxic’, se ha visto envuelta en una lucha para independizarse de la tutela en la que se encuentra, pues está actualmente bajo el control de su padre.

Y es que desde los escándalos que surgieron en 2007, en el que se vio Britney Spears en comportamiento bastante errático derivado de un trastorno bipolar y los problemas personales que estaba enfrentando, su padre es responsable de su carrera y de sus finanzas.

Una custodia que en un inicio duraría un par de años, se ha extendido a más de una docena, y Britney Spears no ha logrado ser completamente libre de su propio padre, Jamie Spears.

Los fans se han visto preocupados por el exceso de trabajo al que se ha impuesto a Britney desde el inicio de su carrera, cuestionando por qué se dice que no es apta para manejar el dinero que ha ganado, pero sí para trabajar casi 24/7.

En sus publicaciones más recientes en Instagram, se ve a una Britney Spears que, según los mismos fanáticos, tiene una mirada perdida y un comportamiento extraño.

Britney Spears ha hecho uso de su cuenta para publicar, no uno sino varios videos de ella misma bailando y dando giros sin control, lo que ha despertado el terror sobre el estado mental de la cantante, a quien solían ver realizando complicadas coreografías de una manera impecable.

En los comentarios, los fanáticos de la cantante de ‘Gimme more’ han expresado su preocupación, pues aseguran que la batalla legal contra su padre y la insistencia de este en tenerla bajo su control le han afectado emocional y psicológicamente.

Hay quienes aseguran que los posts se tratan de una llamada de auxilio por parte de la cantante, quien busca la manera de denunciar algo que sucede tras bambalinas, mientras que otros más escépticos aseguran que la cantante sólo se está entreteniendo durante su cuarentena.

“Estoy preocupado”, Estos videos son difíciles de ver”, “¿Britney, te encuentras bien?”, “Comienzo a creer que la graban en frente de una cámara de seguridad y ella no está enterada de que la están subiendo a Instagram”, son algunos de los comentarios de los fans, este último refiriéndose a la calidad tan pobre de los videos.

Mientras la situación con su padre se resuelve, los fanáticos de Britney Spears se mantienen al tanto de lo que acontece con la cantante, pues muchos de ellos piensan que los conflictos entre ambos tienen relación con el comportamiento reciente de la rubia.