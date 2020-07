Fanáticos de Lana del Rey critican su subida de peso (FOTOS)

Estados Unidos.- Aunque el término "Bodyshaming" ha sido un tipo de discriminación que busca erradicarse en todo el mundo, los fanáticos de Lana del Rey han comenzado a aplicarlo para su propio ídolo, esto después de que fuera captada de compras en Los Ángeles, California, luciendo unos kilos de más.

A través de Twitter circularon unas fotografías de la popular estrella alternativa en donde viste un short de mezclilla, una blusa tipo polo negra, lentes oscuros, una gorra de camuflaje y un cubrebocas a juego, mientras salía de una tienda de la ciudad estadounidense tras haber comprado algunos insumos y las reacciones no se hicieron esperar.

Lana del Rey en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Foto: Twitter

Algunos de sus fanáticos se fueron con todo en contra de la cantante de música alternativa, asegurando que se ha dejado de cuidar durante esta cuarentena y es lo que la ha hecho subir tanto de peso, pero algunos otros se mostraron muy molestos con las reacciones sobre el tema, calificando las acciones como inapropiadas, inmorales e hipócritas, pues no saben lo que pueden hacer sufrir a una persona atacando de esa manera.

Fanáticos ofenden a Lana del Rey tras estrenar look

Esta no fue la primera vez que Elizabeth Woolridge Grant, conocida artísticamente como Lana del Rey, recibe ofensivos comentarios, pues días atrás había mostrado para sus fanáticos el nuevo look por el que ha optado en esta cuarentena, se trata de un rubio con luces claras que está muy de moda, pero no fue del agrado de sus seguidores.

Internautas manifestaron que no es el look ideal de la cantante y prefieren verla con su emblemático cabello castaño, además, también destacaron que su estado físico es muy distinto al de antes, motivo por el cual "ha envejecido 30 años" de la noche a la mañana tras el cambio de imagen, de acuerdo con sus fans.

Esto manifestaron los fanáticos de Lana del Rey sobre su nuevo look. Foto: Twitter

Estos ataques por los usuarios de Internet fueron combatidos por otros usuarios, quienes la defendieron y comenzaron con el movimiento "#WeLoveYouLana", el cual buscaba apoyar a la intérprete de temas como "Video Games", "Ride" y "Born to die". Este hashtag se volvió tendencia durante unas horas en Twitter.

Alejada de sus redes sociales y la opinión pública, Lana del Rey se mantuvo al margen y sin prestar mucha atención a estos comentarios tan negativos que hicieron en Internet, publicando en su cuenta de Instagram imágenes de su nuevo look, oportunidad que sus fieles seguidores no se perdieron para llenar la sección de comentarios con mensajes cariñosos, inspiradores y positivos.

Lana del Rey estrena "Violet Bent Backwards Over The Grass", su álbum de poemas

La artista se mantiene muy activa cuando a su trabajo respecta, motivo por el cual ha trabajado y lanzado un nuevo álbum, se trata de una colección de poemas titulada "Violet Bent Backwards Over The Grass", mismo que estará disponible en formato CD, Vinilo y Cassette, además de estar en las diferentes plataformas digitales. Una copia física de 112 páginas también estará disponible.

Entre poemas incluidos en el álbum estilo audio libro, se encuentran "La Who am I to love you", una muestra de poesía de Lana del Rey acompañada de música compuesta por Jack Antonoff, quien co-produjo este increíble material y también trabajo en su álbum "Norman Fucking Rockwell!".

Nueva música por Lana del Rey

Por otro lado, en el mes de mayo, Lana del Rey anunció que su próximo material discográfico después de "Norman Fucking Rockwell!" estaría estrenándose el 5 de septiembre de este año, el cual llevaría por nombre "Chemtrails Over The Country Club", el séptimo álbum de estudio de su carrera.

